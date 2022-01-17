Euronews: европейские власти ужесточают ограничения в попытке сдержать «омикрон»

23:11
Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиги.
23:10
Главком ВСУ: армия Украины освоила более 300 стандартов НАТО
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что украинская армия освоила более 300 стандартов НАТО.
23:01
ФИФА назвала Тухеля лучшим тренером 2021 года
Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
23:01
Зеленский и глава МИД Германии выступили за скорейшее проведение нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступили за скорейшее проведение саммита в нормандском формате.
23:01
Терапевт Асанов дал советы по питанию для укрепления иммунитета
Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов дал советы по питанию для укрепления иммунитета.
22:58
Иммунолог Крючков рассказал о свойствах «омикрона»
Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о свойствах «омикрона».
22:53
Дубль Лосано принёс «Наполи» победу над «Болоньей» в 22-м туре Серии А
«Наполи» на выезде переиграл «Болонью» в матче 22-го тура итальянской футбольной Серии А.
22:50
В Госдуме высказались о повышении инвестграмотности россиян
Член Национального финансового совета ЦБ, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) высказался о повышении инвестграмотности россиян.
22:49
Метеоролог Тишковец рассказал о крещенских морозах в Центральной России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о крещенских морозах в Центральной России.
22:48
Перу закрывает порты из-за извержения вулкана у островов Тонга
Перу закрывает порты и приостанавливает рыбную ловлю на малых судах из-за последствий извержения вулкана у островов Тонга.
22:46
В сборной России по хоккею рассказали о состоянии Жамнова
В сборной России по хоккею рассказали о состоянии главного тренера команды Алексея Жамнова, который не прибыл в расположение коллектива на сборы перед Олимпиадой.
22:38
Россия победила Словакию и вышла в основной раунд чемпионата Европы по гандболу
Сборная России по гандболу взяла верх над командой Словакии в матче третьего тура предварительного раунда чемпионата Европы.
22:37
Захарова прокомментировала политику стран ЕС на фоне энергокризиса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия стран Европы на фоне энергетического кризиса вызывают вопросы о единстве и ценностях государств Евросоюза.
22:36
В Российской государственной детской библиотеке рассказали о планах на 2022 год
Директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина рассказала о планах учреждения на 2022 год.
22:32
Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски назван лучшим игроком минувшего года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
22:28
Врач Курылёва рассказала о правилах питания в холодную погоду
Специалист в области китайской и тибетской медицины, врач клиники «Тибет Санкт-Петербург» Наталья Курылёва рассказала о правилах питания в холодную погоду.
22:27
Наложенные в России на Google и Meta штрафы составили 5% от их годового дохода
Наложенные российским судом многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta составили 5% от их годового дохода.
22:26
«Милан» пропустил на 96-й минуте и проиграл «Специи» в матче Серии А
«Милан» на своём поле потерпел поражение от «Специи» в матче 22-го тура итальянской футбольной Серии А.
22:19
Иммунолог Крючков напомнил о рисках купания в проруби для переболевших COVID-19
Иммунолог Николай Крючков напомнил о рисках купания в проруби для переболевших COVID-19.
22:17
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
22:11
Глава Минобороны Великобритании заявил, что Россия не должна опасаться НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в британском парламенте заявил, что Россия является ядерной державой и не должна опасаться НАТО.
22:10
Ламела стал обладателем премии Пушкаша за лучший гол года
Полузащитник испанской «Севильи» Эрик Ламела выиграл премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается футболисту, забившему самый красивый мяч года.
22:05
Москвина: на Играх в Пекине моим парам главное — придавать как можно меньше значения тому, что происходит вокруг
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что необходимо делать её подопечным на Олимпиаде в Пекине для оптимального психологического состояния перед стартами.
22:03
Психолог Коржаева дала советы по настрою на работу после выходных
Психолог Ирина Коржаева дала советы по настрою на работу после выходных.
22:02
Нутрициолог Литошенко дала советы по питанию для поддержания мозговой активности
Нутрициолог Софья Литошенко дала советы по питанию для поддержания мозговой активности.
22:00
Москвина вспомнила, как Бережная заработала ожог лица в день отдыха на Играх в Солт-Лейк-Сити
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, насколько важно уметь отвлечь своих спортсменов перед важными соревнованиями.
21:58
Глава Минобороны Британии Уоллес пообещал поставить Украине противотанковое вооружение
Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые системы оборонительного вооружения. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.
21:49
Тренер сборной России по хоккею Кудашов назвал Олимпиаду делом государственной важности
Тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов рассказал о подготовке команды к Олимпийским играм 2022 года.
21:48
В Волгоградской области рассказали о планах по реставрации памятников и братских захоронений
В Волгоградской области определили подрядчиков, которым предстоит отреставрировать памятники и братские захоронения. На эти цели предусмотрено 255 млн рублей.
21:43
Белый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT
Соединённые Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
21:37
Менди признан лучшим вратарём года по версии ФИФА
Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди признан лучшим вратарём прошлого года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
21:27
Более 300 коммерческих аптек в Москве начали выдавать льготные лекарства по электронным рецептам
Более 300 коммерческих аптек в Москве начали выдавать бесплатные лекарства по льготным электронным рецептам.
21:25
Глава британского Минобороны приглашает Шойгу в Лондон
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте заявил, что направляет своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон.
21:22
СЭ: Жамнов не прибыл в расположение сборной России из-за положительного теста на COVID-19
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус.
21:17
К цифровому сервису Russpass подключилось 1000 компаний за два года
К цифровому туристическому сервису Russpass подключилось 1 тыс. компаний за два года.
21:12
Порошенко исчез из перечня лиц во внутригосударственном розыске Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко исчез из перечня лиц, которые находятся во внутригосударственном розыске.
21:12
Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с «Газпромом»
Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинёв намерен запросить весной пересмотр газового контракта с «Газпромом», для того чтобы он «соответствовал нынешним реалиям».
21:09
Парагвайский игрок Медина прокомментировал переход в ЦСКА на русском языке
Парагвайский полузащитник Хесус Медина высказался о подписании контракта с московским футбольным клубом ЦСКА.
21:03
Мурашко подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
20:58
В «Аталанте» отреагировали на информацию об аренде Миранчука в «Дженоа»
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори отреагировал на информацию, что «Дженоа» договорился об аренде российского полузащитника Алексея Миранчука.
20:55
Эксперт по сетевой безопасности Батранков дал советы по защите от взлома
Эксперт по сетевой безопасности Денис Батранков дал советы по защите от взлома.
20:55
Вице-премьер Молдавии попросил «Газпром» помочь урегулировать газовый кризис
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала TVR 1 заявил, что попросил главу компании «Газпром» Алексея Миллера помочь решить проблему оплаты за газ.
20:53
Крамер оценил готовность Большунова к ОИ-2022 в Пекине
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о готовности лидера национальной команды Александра Большунова к Олимпийским играм в Пекине.
20:53
Риелтор Шевченко прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость в Тульской области
Руководитель агентства «Единая служба недвижимости» Алексей Шевченко прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость в Тульской области.
20:52
В Кировской области проверяют сообщения о высадке 11-летнего мальчика из автобуса
Прокуратура Кировской области проверяет сообщения о высадке 11-летнего мальчика из автобуса.
20:51
В Башкирии усилили меры по борьбе с коронавирусом
В Башкортостане усилили меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом следует из указа главы региона Радия Хабирова.
20:44
Тихонов: Шашилов — это не уровень сборной России по биатлону
Четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший глава СБР Александр Тихонов высказался о тренере женской сборной России по биатлону Михаиле Шашилове.
20:42
«24 канал»: рассматривающему меру пресечения Порошенко судье стало плохо
Судье киевского суда Алексею Соколову, который рассматривает меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко, «стало плохо, в суд вызвали скорую помощь», сообщает «24 канал».
20:35
Генсек ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему
Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал реформировать глобальную финансовую систему.
20:30
Игнатов считает, что «Спартак» ещё может догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ
Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов выразил мнение, что команда ещё способна догнать петербургский «Зенит» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом сезоне.