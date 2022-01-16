Ouest-France: премьер-министр Испании хочет приравнять COVID-19 к эпидемии гриппа

Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что коронавирус постепенно становится эндемическим заболеванием, похожим на сезонный грипп, рассказывает Ouest-France. Новый вариант «омикрон» более заразен, но менее опасен для человека, поэтому специалисты предлагают отказаться от поголовного тестирования населения, которое парализует экономику и больницы.

В среду в Испании зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19: 180 тыс. новых случаев за сутки, пишет Ouest-France. Показатели заболеваемости зашкаливают и в отдельных городах — на 100 тыс. жителей Наварры приходится 7156 заразившихся. Больницы как никогда переполнены, однако 40% пациентов переносят коронавирус в нетяжёлой форме. Издание отмечается, что штамм «омикрон» более заразный, но менее опасный, поэтому реанимации страны пока справляются с ситуацией.

На этом фоне в понедельник премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что необходимо «предусмотреть превращение COVID-19 в эндемическое заболевание», то есть сравнимое с тяжёлым гриппом или сильным насморком. Таким образом, глава правительства предлагает позволить вирусу свободно распространяться, «при этом продолжая пропагандировать вакцинацию».

Как напоминает французская газета, пандемия унесла жизни 90 620 испанцев. На сегодняшний день 82% населения старше 12 лет уже получили вторую дозу вакцины, а в четверг людям с иммунодефицитом разрешили делать четвёртую прививку. В то же время один из трёх крупнейших профсоюзов врачей общей практики Semfyc настаивает, что пора оставить в покое тех, кто болеет бессимптомно. Представители этой организации утверждают, что тестирование всех вокруг останавливает работу компаний, лишает детей школьных занятий и приводит к длинным очередям в медкабинеты, что лишает других пациентов необходимого ухода. Semfyc предлагает радикальные методы: больше не изолировать больных, отказаться от масок и смириться с тем, что каждый год «неизбежно» какое-то число заразившихся умрёт от коронавируса, как и от «гриппа, табакокурения или ДТП».

В более мягких выражениях министр здравоохранения страны Каролина Дариас уже пытается убедить своих коллег из других стран Европы, что больше нет необходимости тестировать всех вокруг. По её словам, проводимых врачами тестирований хватит, чтобы понимать масштабы эпидемии, как это происходит при гриппе. Дариас ещё предстоит убедить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая хочет собрать как можно более полные статистические данные. Во вторник главный специалист европейского отделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Катрин Смолвуд подчеркнула, что пока COVID-19 нельзя квалифицировать как эндемическое заболевание.

Руководитель отдела по вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери также предлагает немного потерпеть. «Никто не знает, когда мы увидим выход из туннеля», — приводит Ouest-France его слова. При этом специалист отмечает, что благодаря «омикрону» и «повышению коллективного иммунитета» всё ближе тот момент, когда COVID-19 станет «обычным вирусом».