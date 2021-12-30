BFM TV: экономика важнее — «бессимптомным» испанцам сократили срок самоизоляции

Правительство Испании сократило самоизоляцию для бессимптомных больных коронавирусом или тех, у кого он протекает в лёгкой форме: теперь вместо 10 дней после выявления заболевания они обязаны сидеть дома неделю, передаёт BFM TV. Такое решение, идущее вразрез с рекомендациями учёных, было принято из опасений дестабилизации экономики на фоне растущего числа больных.
МАТЬЁ ДЕ ТАЙАК, корреспондент BFM TV в Мадриде (Испания):Да, это решение днём приняло единогласно правительство Испании совместно с 17 регионами Испании, которые имеют полномочия в вопросах общественного здравоохранения и должны голосовать за или против такого типа решений. Теперь правила таковы: в случае бессимптомного или лёгкого коронавируса люди с положительным результатом после тестирования или в крайнем случае после появления симптомов должны оставаться на самоизоляции семь дней вместо десяти, как было раньше.
Как вы сказали, Испания — не первая страна, которая сократила карантин: то же самое сделали в США и Великобритании. Отметим, однако, что в случае Испании такое решение было принято вопреки заключению — хотя и консультативному — группы экспертов, которые рекомендовали подождать. Они подкрепляли своё мнение тем, что пока недостаточно данных и нужны более весомые доказательства перед принятием такого решения. Отметим также, что такое смягчение ограничений произошло одновременно с их ужесточением: например, больше чем в половине регионов Испании ввели комендантский час, а по всей стране вернули обязательный масочный режим на улице.
Наконец, надо заметить, что в Испанию волна «омикрона» пришла позднее, чем во Францию и другие европейские страны, и активно набирает силу. За последние дни Испания обошла Францию с показателем заболеваемости 850* случаев на 100 тысяч жителей.
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