Bild: риск заразиться ковидом не удержал немцев от новогоднего отдыха на Канарах

Ещё на католическое Рождество Канарские острова были объявлены властями Германии зоной повышенного риска заражения коронавирусом. Тем не менее группа испанских островов остаётся популярным местом летнего отдыха для немецких туристов, отмечает таблоид Bild. На этих новогодних каникулах на местных пляжах полно людей, и социальная дистанция там не соблюдается, несмотря на высокую заболеваемость.

Курортный город Лас-Пальмас на испанском острове Гран-Канария — любимое у немцев место летнего отдыха среди зимы, пишет немецкий таблоид Bild. Между тем, эта группа островов с Рождества отнесена внешнеполитическим ведомством Германии к числу зон высокого риска заражения коронавирусом.

Как отмечает издание, заболеваемость за неделю на 100 тыс. человек на Канарах сейчас превышает 1 тыс. случаев. Тем не менее на новогодних каникулах на пляжах Канарских островов яблоку некуда упасть от числа загорающих туристов.

В целом в закрытых пространствах Гран-Канарии сейчас действует правило об обязательном ношении масок. Однако загорать на пляже можно и без маски — до тех пор, пока остаётся возможным соблюдать социальную дистанцию до соседнего полотенца минимум в 1,5 м. Людям из одного домохозяйства соблюдать дистанцию друг с другом не нужно, если их присутствует не более шести человек вместе.

В ресторанах на солнечных островах принимают только переболевших, привитых и предъявивших отрицательный тест на коронавирус гостей. За одним столом могут находиться не более шести человек. Заведения работают до часа ночи, после этого все должны закрываться. Танцы в закрытых помещениях сейчас запрещены.

Кроме того, с субботы в число зон повышенного риска заражения коронавирусом попали также Италия, Канада и Мальта. Это означает, что не прошедшие полную вакцинацию, в том числе дети, по возвращении из отпуска должны пройти карантин продолжительностью минимум пять дней, поясняет издание.

Со вторника зонами повышенного риска заражения также будут объявлены Великобритания и Южная Африка, которые до сих пор считались регионами с опасностью заражения новыми штаммами вируса, сообщает немецкий таблоид Bild.