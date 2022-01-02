France 24: пандемия COVID-19 второй год подряд портит всему миру празднование Нового года

Несмотря на праздничную атмосферу, тень коронавируса второй год подряд отравляет всему населению планеты встречу Нового года, рассказывает France 24. Если в Австралии обошлись без традиционных массовых гуляний, то в Северной Корее, Испании и США люди поспешили на улицы, чтобы насладиться моментом, пока это ещё возможно.

Согласно старинной японской легенде, на вершине горы Фудзияма император повелел уничтожить эликсир бессмертия. Именно здесь, на границе Японии, первые лучи 2022 года поднимаются над планетой, которая второй год подряд борется с коронавирусом.

А несколько минут назад в ночи в этом храме у подножия горы японцы пришли отдать дань традиции — кинуть монетку, чтобы заручиться финансовым благополучием в наступающем году.

ЯПОНЕЦ: Я попросил в молитве, чтобы в этом году смог увидеться с друзьями после того, как коронавирус исчезнет.

Световое шоу и фейерверки, но ни души на улицах: в австралийском Сиднее нет привычной толпы.

Ещё немного восточнее в Северной Корее прошли массовые гуляния, характерные для режима Ким Чен Ына, который так и не предоставил настоящую статистику по пандемии коронавируса в стране.

Новый год пришёл в Азию. Пекин готовится принять зимние Олимпийские игры. Совсем не думая о пандемии COVID-19, Си Цзиньпин адресовал своё послание Тайваню.

СИ ЦЗИНЬПИН, президент Китая: Осуществление полного воссоединения нашей родины — общее желание наших сограждан по обе стороны (Тайваньского. — ИноТВ) пролива.

Власти Испании — одной из тех европейских стран, где из-за коронавируса умерло больше всего людей, — не вводили ни карантин, ни комендантский час. Испанцы празднуют Новый год, и среди них — этот беженец из Афганистана.

АФГАНСКИЙ БЕЖЕНЕЦ: Нам было так страшно. Талибы* нас убивали. Коронавирус — это тоже очень опасно, но не так, как «Талибан».

Париж, Лондон, Нью-Йорк… Праздничная атмосфера соседствует со скрытой тревогой.

АМЕРИКАНКА: Возможно, из-за пандемии мы не сможем прийти сюда в следующем году, так что делаем это, пока можем.

По официальным данным, с тех пор как коронавирус обнаружили в Китае в 2019 году, от него в мире умерло 5,5 миллиона человек. На данный момент вакцинацию прошло примерно 60 процентов населения планеты.

Дата выхода в эфир 01 января 2022 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.