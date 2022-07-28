Dagens Nyheter: шведы стали меньше жертвовать Украине
С начала специальной военной операции России на Украине шведы проявили бурную активность при сборе средств на благотворительность. В период с марта по май было собрано 2 млрд крон (11,5 млрд рублей), предназначенных для украинцев, сообщает Dagens Nyheter.
По словам Шарлотты Рюд, генсека шведской благотворительной ассоциации Giva Sverige, такую поддержку можно сравнить лишь с цунами 2004 года: «Помимо получения больших денежных средств было собрано много пожертвований, которые стали чаще совершать мужчины и молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет». Ассоциация не располагает точными свежими данными о том, насколько изменились благотворительные пожертвования с начала конфликта, но, как утверждает Шарлотта Рюд, их количество уменьшилось, пишет Dagens Nyheter.
Ссылки по теме
-
AP: американцы вновь устремились в продовольственные банки — из-за инфляции у них не хватает денег на еду
-
TRT: из-за последствий конфликта на Украине Сомали вновь угрожает голод
-
Der Spiegel: Шольц обещает Украине не только солидарность, но и дальнейшую поддержку деньгами и оружием
-
Onet: из-за наплыва украинских беженцев Польша опасается появления бездомных и голодающих