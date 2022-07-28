Dagens Nyheter: шведы стали меньше жертвовать Украине

Шведские благотворительные организации сообщили о постепенном уменьшении потока средств в пользу Украины, пишет Dagens Nyheter. Причиной такого поведения со стороны благотворителей может быть усталость доноров: «По началу существует огромная готовность жертвовать, но затем она значительно снижается», — заявил представитель организации «Врачи без границ».

С начала специальной военной операции России на Украине шведы проявили бурную активность при сборе средств на благотворительность. В период с марта по май было собрано 2 млрд крон (11,5 млрд рублей), предназначенных для украинцев, сообщает Dagens Nyheter.

По словам Шарлотты Рюд, генсека шведской благотворительной ассоциации Giva Sverige, такую поддержку можно сравнить лишь с цунами 2004 года: «Помимо получения больших денежных средств было собрано много пожертвований, которые стали чаще совершать мужчины и молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет». Ассоциация не располагает точными свежими данными о том, насколько изменились благотворительные пожертвования с начала конфликта, но, как утверждает Шарлотта Рюд, их количество уменьшилось, пишет Dagens Nyheter.

«Врачи без границ» с февраля наблюдали всплеск интереса к поддержке работы организации. Однако, судя по количеству новых благотворителей за последние месяцы, пожертвования сократились. Если в марте их было более 20 тыс., то в мае немногим более 5 тыс., как сообщает Dagens Nyheter.

«Поведение доноров во время этого кризиса очень похоже на их поведение во время других кризисов, таких как землетрясение на Гаити в 2010 году, ситуация с беженцами в Европе в 2015 году и вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. По началу существует огромная готовность жертвовать, но затем она значительно снижается», — заявила изданию менеджер по сбору средств Ида Бах.

Шведский Красный Крест констатирует, что поток средств постепенно уменьшался. «В июне мы получили, может быть, 4—5 процентов целевых денег по сравнению с объёмом марта. На начальном этапе всегда больше людей, которые делают пожертвования, затем через какое-то время их становится меньше, потому что многие уже подарили что-то», — сообщил представитель организации Анна-Карин Моден.

«Думаю, есть определённая усталость доноров, — продолжает Анна-Карин Моден, — Нам известно, что летом желание совершать пожертвования уменьшается. Большинство благотворителей совершают пожертвования во время рождественского сезона».