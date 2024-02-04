Times: Дэвид Кэмерон заявил, что время в конфликте на Украине на стороне Запада

Время в конфликте на Украине на стороне Киева и его западных союзников, заявил в интервью The Times министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, призвав воздерживаться от пессимистичных высказываний относительно перспектив конфликта. Министр добавил, что после возвращения из турне по странам Ближнего Востока намерен попытаться убедить американских конгрессменов продолжать выделять Киеву военную помощь.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных политиков и СМИ воздерживаться от высказываний о тупике в украинском конфликте, отметив, что время в нём на стороне Киева и его союзников, сообщает The Times.

«Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина», — заявил Кэмерон в интервью изданию, добавив, что, по его мнению, Россия уже потерпела «огромное стратегическое поражение», вступив в конфликт.

Министр также отметил, что ситуация на Украине сейчас беспокоит его больше, чем рост напряжённости на Ближнем Востоке. Действия России глава внешнеполитического ведомства назвал «вызовом для поколения», подчеркнув, что после возвращения из турне по странам Ближнего Востока намерен говорить с американскими конгрессменами о необходимости продолжать оказывать Киеву военную помощь.

По словам Кэмерона, он намерен донести эту точку зрения и до Дональда Трампа, если бывший президент вернётся в Белый дом по итогам президентских выборов в ноябре. Министр уточнил, что на личном уровне взаимодействие с Трампом придётся выстраивать иначе, чем с нынешним президентом Джо Байденом. Однако ценности и подходы Великобритании и США ко многим проблемам очень близки, и британские и американские военные и спецслужбы привыкли работать вместе. «Мы справимся. С чем бы ни пришлось справляться», — заверил Кэмерон.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил о необходимости добиться подвижек в вопросе об изъятии замороженных Западом российских активов в размере $350 млрд, который будет обсуждаться главами стран «Большой семёрки» на полях Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Кэмерон уверен, что для этого есть юридические, моральные и политические обоснования. «Это авансовые платежи в счёт будущих репараций, которые, очевидно, придётся выплатить России», — убеждён британский политик.

В интервью The Times Кэмерон также не обошёл вниманием ситуацию на Ближнем Востоке. За несколько часов до того, как США нанесли удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, он заявил, что на встрече с министром иностранных дел Ирана пытался донести до него, что Тегеран несёт ответственность за вооружённые группы, которые поддерживает.

«Вы можете, конечно, говорить, что они до определённой степени независимы, но вы их создали, вы их поддерживаете, финансируете и снабжаете оружием, и вас в конечном счёте и призовут к ответу за их действия», — приводит издание слова Кэмерона.