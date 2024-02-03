Британский политик: война с Россией не нужна никому, кроме западных глобалистов

Европейцы категорически против конфликта с Россией — необходимость войны им пытаются навязать глобалисты у власти и правительственные СМИ, заявил британский политик Джим Фергюсон в интервью Redacted. По его словам, неприязнь Запада к России заключается в том, что Путин «не пошёл на поводу у их нового миропорядка». Однако настроения европейцев показывают, что эта война не интересует никого, кроме самих глобалистов.

Всего несколько дней назад глава европейского отдела материально-технического обеспечения НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк выступил в поддержку создания «военного Шенгена». Он назвал его военным коридором, по которому мы могли бы передавать снаряды и бомбы по всей Европе. Но что заставило меня задуматься, так это то, что, по его словам, передавать мы сможем и людей. Так кто же тогда будет командовать вооружёнными силами на территории Шенгена и коснётся ли это Англии?

ДЖИМ ФЕРГЮСОН, британский политик: Да, безусловно. Люди, которые стоят во главе нашего правительства, называют себя консерваторами — но от консерваторов там одно название. Я бывший кандидат в парламент от консерваторов, и я знаю, что эта партия полностью поглощена Всемирным экономическим форумом. Это глобалисты, которые получают приказы, установки и инструкции от Клауса Шваба и других глобалистских институтов, таких как ВОЗ и ООН. Так что да, разумеется, они хотят войны с Россией и готовы принести в жертву столько людей, сколько смогут, чтобы добиться своей цели.

Однако на самом деле я часто наблюдаю за тем, как в комментариях разворачиваются беседы на эту тему. Я не думаю, что люди в Британии хотят войны, и я не думаю, что они к ней готовы. Как многие говорят, если эти глобалисты действительно так сильно хотят войны, тогда пусть такие глобалисты, как Риши Сунак, Грант Шаппс и все остальные разжигатели войны возьмут в руки винтовки и пойдут сражаться с русскими — а мы посмотрим, как они с этим справятся. Пусть они посылают своих сыновей и дочерей сражаться и умирать где-нибудь на поле боя.

Простые люди в России и простые люди в Великобритании — не враги друг другу. Это всё глобалисты. И причина, по которой они так настроены против России, заключается в том, что Владимир Путин не пошёл на поводу у их нового мирового порядка. Он был его частью, пока не понял, что ему придётся принести Россию-матушку в жертву на алтарь глобализма. Тогда он отказался и сказал: «Нет». Он стоит на стороне своего народа. Вот, почему он так не нравится глобалистам, и вот, почему они никак не оставят его в покое.

Здесь идёт борьба за власть, глобальная борьба за власть. И речь идёт о множестве сложных факторов. Но разумеется, в конце концов в любой войне страдают и гибнут обычные люди. И это, на мой взгляд, совершенно неприемлемо.

Верно. Мне кажется, люди всё больше отвергают эти идеи о том, что «Россия плохая» и «мы собираемся воевать с Россией». И мне кажется, что по мере того, как люди это отвергают, политики кричат об этом всё громче и громче. И СМИ полностью этому содействуют.

Только сегодня в The Wall Street Journal появилась статья, которая взорвала мой мозг. Она была озаглавлена так: «Три способа, которыми США могут нанести ответный удар Ирану». Это была не статья из раздела мнений — она была подана как новость. Мол, вот что нам ещё нужно сделать для войны. У меня просто в голове не укладывается… Как вы думаете, каковы настроения в Великобритании по поводу принятия или непринятия войны с Россией?

ДЖИМ ФЕРГЮСОН: О, я не сомневаюсь, что подавляющее большинство людей категорически против. Глобалисты очень стараются уговорить их, но им это не удаётся. Даже Дэвиду Кэмерону, бывшему премьер-министру Великобритании, через два-три дня пришлось объясняться: «На самом деле мы не имели в виду призыв в армию! Мы не имели в виду, что собираемся призывать наших юношей и девушек и отправить их на убой на Украину». Хотя именно это они и имели в виду. Даже не сомневайтесь.

Так что вы абсолютно правы. Я хочу сказать, что именно такие новостные каналы, как Redacted, доносят правду — и я отдаю должное вам и Клейтону за ту работу, которую вы делаете. Потому что без вас основные СМИ контролировали бы всю информацию. Они куплены и проплачены глобалистами. Такие люди, как Билл Гейтс и Джордж Сорос, — все они вовлечены в этот процесс и контролируют его. Однако я считаю, что сегодня они проигрывают информационную войну.

И это напрямую связано с тем фактом, что на последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе в центре внимания было не прекращение войны, не лечение рака и не борьба с голодом в мире. Вовсе нет. В центре внимания была дезинформация.

Другими словами, если у вас другая точка зрения или другое видение событий — они захотят закрыть вас и подвергнуть цензуре. Именно поэтому организация Freedom Train International оказывает им мощное сопротивление во многих странах. Мы добиваемся правды, мы противостоим глобалистам. Мы не хотим войны. Мы хотим мира и процветания для людей. Мы достаточно насмотрелись на конфликты. Пришло время убрать глобалистов из наших правительств, потому что они создают одни лишь проблемы для всех, в какую бы страну они ни проникали.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2024 года.