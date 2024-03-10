Forbes: уничтожение «Пэтриотов» усилит трещины в противовоздушной обороне Украины

15:38
Дюков назвал уникальной новую форму сборной России по футболу
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что новая форма сборной России произведена на уровне самых высоких мировых стандартов.
15:36
Дюков заявил, что ждёт качественного футбола от сборной России в товарищеских матчах
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей национальной команды.
15:33
МИД Польши: некоторые страны НАТО уже отправили военных на Украину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ряд стран НАТО уже отправили свои войска на Украину.
15:23
Дюков заявил, что в создании новой формы участвовали игроки сборной России
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что в разработке и производстве новой формы для национальных сборных приняла участие большая команда из дизайнеров и игроков.
15:20
Экс-замминистра Тука: Оттава одобрила передачу Киеву списанных авиационных ракет
Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука сообщил, что Канада одобрила отправку украинским войскам подлежащих утилизации авиационных ракет.
15:17
Минцифры: сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 3 млн человек
Более 3 млн человек воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» и смогут принять участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
15:15
Черчесов — о матчах c Сербией и Парагваем: эти игры дадут форточку другим сборным
Бывший главный тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов не исключил, что товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем привлекут другие национальные команды.
15:08
Соннен заявил, что баскетболист Джеймс принимает допинг
Боец ММА Чейл Соннен заявил, что баскетболист Леброн Джеймс принимает допинг.
15:07
Минобороны заявило об уничтожении САУ Panzerhaubitze 2000 под Херсоном
Украинские войска на Херсонском направлении за прошедшие сутки лишились самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, а также американской гаубицы М777, передаёт Минобороны России.
15:04
LRT: около 50 авто с российскими номерами грозит конфискация в Литве
Около 50 автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами продолжают находиться в Литве, им грозит конфискация с 11 марта. Об этом заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.
14:54
Сборная России по футболу презентовала новую игровую форму
Российский футбольный союз (РФС) представил новую игровую форму сборной России.
14:54
Песков: у России есть вопросы к Шольцу после его слов о договоре Москвы и Киева
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России имеются вопросы к канцлеру Германии Олафу Шольцу после его слов о мирном договоре Москвы и Киева в 2022 году.
14:41
Тарасова считает, что жюри «Русского вызова» оценило все программы правильно
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила судейство на турнире шоу-программ «Русский вызов».
14:29
Медведев раскритиковал Байдена за оговорку об Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Джо Байдена после его оговорки о том, что Соединённым Штатам не нужно было влезать на Украину.
14:23
Умар Нурмагомедов вызвал Петра Яна на бой
Российский боец Умар Нурмагомедов поздравил соотечественника Петра Яна с победой на турнире UFC 299 и вызвал его на бой.
14:12
Lidovky: европейские военные станут законной целью России на Украине
Европейские военнослужащие, которые приедут на Украину, станут законной целью российских военных. Об этом заявило чешское издание Lidovky.
14:11
Велогонщица Войнова не считает правильным принимать условия UCI ради нейтрального статуса
Российская велогонщица Анастасия Войнова заявила, что не будет принимать условия Международного союза велосипедистов (UCI) ради нейтрального статуса.
13:55
ВС России уничтожили два украинских пункта управления в ДНР
Бойцы российских войск за минувшие сутки поразили на территории ДНР два украинских пункта управления, заявили в Минобороны России.
13:53
Вяльбе сообщила, что последнюю пострадавшую в завале лыжницу выпишут 11 марта
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, когда из больницы выпишут последнюю госпитализированную лыжницу после завала на Спартакиаде.
13:50
Российские бойцы заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
Военнослужащие российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
13:46
Минобороны России: системы ПВО уничтожили 130 украинских БПЛА
Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 130 украинских беспилотников, говорится в свежей сводке Минобороны России.
13:42
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю Купянского направления
Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении фронта спецоперации, заявило Минобороны России.
13:41
Губернатор сообщил, что в Белгороде объявлена ракетная опасность
Сирена ракетной опасности повторно звучит в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
13:38
Ядонг считает, что Ян ещё станет чемпионом UFC
Китайский боец Сонг Ядонг считает, что россиянин Пётр Ян может снова стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
13:35
Daily Express: в ворота Букингемского дворца врезался автомобиль
Автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца в Лондоне, сотрудники полиции задержали водителя. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные городской полиции.
13:25
В «Динамо» сообщили, что предложат Личке новый контракт
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что главному тренеру команды Марцелу Личке будет предложен новый контракт.
13:21
МО Италии: вмешательство НАТО в конфликт на Украине сотрёт путь к дипломатии
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что вмешательство сил НАТО в украинский конфликт сотрёт путь к дипломатии.
13:17
Представитель Ватикана объяснил слова Папы Римского о белом флаге для Украины
Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова Папы Римского Франциска о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.
13:12
Главный тренер «Каролины»: для того, кто долгое время не играл, Кузнецов был убедителен
Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре Евгения Кузнецова в дебютном матче за команду.
13:04
Forbes: замена Украиной уничтоженных Patriot может занять годы
Покупка для украинских войск новых установок для зенитных ракетных комплексов Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или годы, сообщает Forbes.
12:54
Песков назвал Костомарова примером абсолютного героизма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фигуриста Романа Костомарова примером абсолютного героизма.
12:54
Три дрона-камикадзе ВСУ атаковали посёлок Горьковский под Белгородом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три дрона-камикадзе атаковали посёлок Горьковский Грайворонского городского округа.
12:39
ТСН: суд на Украине впервые конфисковал квартиру за сепаратизм
Суд на Украине впервые постановил конфисковать квартиру в качестве наказания за сепаратизм.
12:38
Медведев назвал непростым матч с Карбальес-Баэной на турнире ATP в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Роберто Карбальес-Баэной на турнире ATP в Индиан-Уэллсе.
12:35
Песков: служба безопасности обеспечивает необходимый уровень защиты Путина
Служба безопасности президента России Владимира Путина обеспечивает необходимый уровень защиты российского лидера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
12:24
Тарасенко — о дубле в матче с «Калгари»: это является своего рода облегчением
Российский нападающий Владимир Тарасенко поделился эмоциями после первых набранных очков за «Флориду» в матче с «Калгари».
12:19
Захарова: США кроваво опозорились с украинским проектом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США кроваво опозорились с украинским проектом.
12:16
Устранение последствий удара ВСУ в Пологах займёт около десяти суток
Устранение последствий атаки украинских военных на электроподстанцию в Пологах Запорожской области займёт около десяти дней. Об этом сообщили в администрации Пологовского района.
12:10
Махачев — Уайту: я голоден, скормите мне кого-нибудь
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев обратился к главе промоушена Дане Уайту.
12:01
В Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
На территории Шебекинского городского округа Белгородской области объявлена ракетная опасность.
11:58
InfoBRICS: новое наступление ВСУ приведёт к унизительному поражению
Новое контрнаступление украинской армии обернётся унизительным поражением Киева, говорится в статье издания InfoBRICS.
11:55
Байден оговорился и заявил, что США не стоило лезть на Украину
Президент США Джо Байден оговорился и сообщил, что Соединённым Штатам не стоило «лезть на Украину».
11:54
Кузнецов отметил поддержку одноклубников и тренеров после дебюта за «Каролину»
Российский нападающий Евгений Кузнецов высказался о дебютном матче за «Каролину».
11:40
Воздушную тревогу объявили в пяти украинских регионах
В Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги.
11:38
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль ситуацию с получением лыжницами травм в Сочи
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль ситуацию, произошедшую с лыжницами на Спартакиаде в Сочи.
11:35
Рогов: подразделения ВСУ обстреливают Токмак
Украинские войска наносят удары по городу Токмак в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
11:23
Сенатор Ли: США должны будут выйти из НАТО в случае отправки военных на Украину
В случае ввода войск НАТО на Украину Соединённые Штаты должны будут выйти из Североатлантического альянса. С таким мнением выступил американский сенатор от штата Юта Майк Ли.
11:21
Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Дураков
На 90-м году жизни умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков.
11:16
Макрон назвал ложными слухи о том, что его жена была мужчиной
Президент Франции Эммануэль Макрон в первый раз отреагировал на информацию о том, что его жена Брижит якобы родилась мужчиной.
11:08
IWF отстранила двух россиян за нарушения антидопинговых правил
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила двух россиян за нарушения антидопинговых правил.