NewsOne: помощник Зеленского предложил Маску Украину в качестве источника сырья

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что американский бизнесмен Tesla Илон Маск может заинтересоваться сотрудничеством с Киевом. Как сообщает NewsOne, Жовква заявил, что Украина может быть интересна Маску как источник сырья, так как на территории страны находятся залежи лития, который используется для производства батарей электрокаров Tesla.

Американский изобретатель, бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может заинтересоваться сотрудничеством с Украиной. Как передаёт NewsOne, об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, Украина может быть интересна Маску как источник сырья, так как на территории страны находятся залежи лития. Именно этот материал используется для производства батарей электроавто Tesla.

«Я назову только одну тему — литий. У нас есть залежи лития, есть возможности, как этот литий производить и поставлять», — заявил Жовква.

Кроме того, замруководителя офиса украинского президента считает, что развитие предприятий американского миллиардера на Украине возможно и вполне реально.

Как напоминает канал, ранее Владимир Зеленский пригласил создателя SpaceX и Tesla Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва, расположенный в Житомире.