NewsOne Оригинал

NewsOne: помощник Зеленского предложил Маску Украину в качестве источника сырья

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что американский бизнесмен Tesla Илон Маск может заинтересоваться сотрудничеством с Киевом. Как сообщает NewsOne, Жовква заявил, что Украина может быть интересна Маску как источник сырья, так как на территории страны находятся залежи лития, который используется для производства батарей электрокаров Tesla.
NewsOne: помощник Зеленского предложил Маску Украину в качестве источника сырья
Reuters

Американский изобретатель, бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может  заинтересоваться сотрудничеством с Украиной. Как передаёт NewsOne, об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, Украина может быть интересна Маску как источник сырья, так как на территории страны находятся залежи лития. Именно этот материал используется для производства батарей электроавто Tesla.

«Я назову только одну тему — литий. У нас есть залежи лития, есть возможности, как этот литий производить и поставлять», — заявил Жовква.
 
Кроме того, замруководителя офиса украинского президента считает, что развитие предприятий американского миллиардера на Украине возможно и вполне реально.
 
Как напоминает канал, ранее Владимир Зеленский пригласил создателя SpaceX и Tesla Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва, расположенный в Житомире.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
NewsOne Украина Европа
теги
Илон Маск промышленность Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров