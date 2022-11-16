People's Daily: китайские электромобили стучатся в двери европейского рынка

01:46
Вершинин: Москва вправе жёстко реагировать на провокации Киева по зерновой сделке
Москва оставляет за собой право жёстко реагировать на возможные провокации Киева по зерновой сделке, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
01:40
Азар готов уйти из «Реала» следующим летом
Нападающий «Реала» Эден Азар признался, что летом 2023 года может покинуть мадридский клуб.
01:30
Нкунку пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
Полузащитник сборной Франции Кристофер Нкунку пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы.
01:27
В Польше сообщили о переговорах Зеленского и Дуды
Президент Польши Анджей Дуда проводит переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне появившейся информации о падении ракет вблизи польско-украинской границы.
01:18
Reuters: на фоне сообщений о взрыве в Польше анонсировали заседание совета НАТО
В связи с сообщениями о падении ракет на территории Польши 16 ноября состоится заседание совета НАТО, заявил Reuters европейский дипломат.
01:16
СКА и минское «Динамо» установили рекорд КХЛ
Санкт-петербургский СКА и минское «Динамо» установили новый рекорд скорострельности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
01:05
BFMTV: Франция проводит проверку сообщений о падении ракет на территории Польши
Франция вместе с партнёрами по НАТО проверяет информацию о падении ракет на территории Польши.
00:59
Флик: хотим, чтобы все игроки сборной Германии подошли к матчу с Японией на одном уровне
Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии игроков перед чемпионатом мира — 2022 в Катаре.
00:58
Дуда решил созвать Совет национальной безопасности Польши на 16 ноября
Польский президент Анджей Дуда решил созвать Совет национальной безопасности Польши на 16 ноября.
00:48
В Стамбуле сообщили о взрывах в районе Фатих
В районе Фатих в Стамбуле раздались взрывы, три машины охвачены пламенем, сообщает новостной портал Mynet.
00:48
Нигматуллина об обучении на спортивного менеджера: надеюсь дойти до уровня МОК
Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала об учёбе на спортивного менеджера.
00:47
В Польше уточняют основания для задействования статьи Устава НАТО о консультациях
В Бюро госбезопасности Польши заявили, что уточняют основания для задействования Четвёртой статьи Устава НАТО о консультациях после инцидента с предполагаемым падением ракет на польской территории.
00:42
Президент Польши проводит телефонный разговор с Байденом
Президент Польши Анджей Дуда проводит телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.
00:37
В Польше повысили боеготовность некоторых воинских частей
Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о приведении некоторых воинских частей страны в состояние повышенной боеготовности.
00:32
Моуринью дисквалифицирован на два матча в Серии А
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии.
00:27
Глава ЦРУ Бёрнс встречался с Нарышкиным для обсуждения ядерных рисков
Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель подтвердил, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встречался с директором СВР России Сергеем Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.
00:21
Быстров: в кубковом матче «Факела» и «Зенита» может произойти всё что угодно
Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Кубка России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом».
00:14
BFMTV: Макрон планирует обсудить сообщения о падении ракет в Польше на G20
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поднять вопрос о падении ракет на территории Польши на саммите G20.
00:12
Губерниев: могу за Плицева только порадоваться, в сборную России он всё равно не попадал
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.
00:08
Конгресс США готовится до конца года согласовать новую помощь Украине
Конгресс США может согласовать новую помощь Украине до конца текущего года, заявил член бюджетного комитета палаты представителей Хаким Джефрис.
00:02
Прудников высказался о возможном переходе Сычевого в «Црвену Звезду»
Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников отреагировал на информацию, что «Црвена Звезда» интересуется форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.
23:55
НАТО изучает сообщения об инциденте с падением ракет на территории Польши
НАТО совместно с польскими властями изучает сообщения об инциденте с падением ракет на территории Польши.
23:54
Биатлонистка Нигматуллина: готовлюсь к родам, как к соревнованиям
Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, как протекает её беременность.
23:51
Специалист Терновский прокомментировал динамику мировых цен на кофе
Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский прокомментировал динамику мировых цен на кофе.
23:51
Булыкин: на ЧМ-2022 буду особенно следить за Бельгией
Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал, какую команду будет поддерживать на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
23:46
Военный эксперт Ходарёнок: упавшая в Польше ракета может быть от С-300 ВСУ
Экс-полковник Генштаба, бывший старший офицер Главного штаба войск ПВО Михаил Ходарёнок в беседе с RT заявил, что упавшая в Польше ракета может быть от С-300, стоящего на вооружении украинских войск (ВСУ).
23:45
Министр обороны Венгрии прокомментировал ситуацию с Польшей
Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки после заседания совета безопасности страны заявил, что у Будапешта нет необходимости предпринимать особенные шаги в связи с ситуацией в Польше.
23:44
Коман: ЧМ-2022 будет первым и, возможно, последним в моей карьере
Нападающий сборной Франции по футболу Кингсли Коман поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.
23:37
В Госдепе заявили о готовности США «встать рядом» с союзниками по НАТО
Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон готов «встать рядом» с союзниками по НАТО, но американская сторона не хочет обсуждать гипотетические сценарии.
23:34
Вудкрофт: СКА — мощный соперник, который наказывает за любую ошибку
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА.
23:31
ОКР станет участником процесса в CAS в случае отстранения Валиевой
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация станет участником судебного процесса, если решением Спортивного арбитражного суда (CAS) фигуристка Камила Валиева будет дисквалифицирована, а её результаты Олимпиады в Пекине аннулированы.
23:26
Кавазашвили считает, что Максименко стоит перейти из «Спартака» в другой клуб
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что голкипер красно-белых Александр Максименко способен играть в Европе.
23:25
AP: Байден запросил у конгресса ещё более $37 млрд для Киева
Администрация США запросила у конгресса ещё более $37 млрд для оказания помощи Киеву. Об этом сообщило Associated Press.
23:25
Ротенберг: важная победа над минским «Динамо», СКА вышел из сложной ситуации
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».
23:20
Белый дом работает с польскими властями по сбору информации о ракетах
Белый дом работает с правительством Польши по вопросу сбора информации о падении ракет на польской территории, заявила представитель совета при президенте США по национальной безопасности Эдриенн Уотсон.
23:14
Тамбиев — о поражении ЦСКА: закономерный исход матча
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.
23:08
Фёдоров: мне всегда нравилась игра «Адмирала», это очень непростая команда
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом».
23:07
Минобороны России назвало провокацией утверждения о падении «российских» ракет в Польше
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше в районе Пшеводува.
23:02
МО России: удары по целям вблизи польско-украинской границы не наносились
ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, заявили в российском Минобороны.
22:59
Нигматуллин предложил Дзюбе рассмотреть клубы из Ирана и Саудовской Аравии
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что форварду Артёму Дзюбе можно рассмотреть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии или Иране.
22:56
Пентагон призвал не спекулировать на теме применения Пятой статьи Устава НАТО
В Пентагоне, комментируя вопрос о перспективе применения Пятой статьи Устава НАТО на фоне сообщений о падении ракет в Польше, призвали не спекулировать без фактов.
22:55
Роналду — о сборной Португалии: мы на ЧМ-2022 для того, чтобы победить
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о предстоящем чемпионате мира — 2022 в Катаре.
22:46
Резцова: биатлонист Плицев вправе уйти, куда он хочет
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.
22:45
Республиканец Маккарти выиграл номинацию на пост спикера палаты представителей
Республиканец Кевин Маккарти избран лидером фракции в палате представителей, что означает номинацию на пост спикера, в случае если партия получит большинство.
22:41
Ольховский: Рублёв окажет сопротивление Джоковичу, если выдержит ритм и по физике
Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча группового этапа Итогового турнира ATP между Андреем Рублёвым и Новаком Джоковичем.
22:41
В Ульяновской области прививку от гриппа сделали 422 тысячи человек
В Ульяновской области прививку от гриппа сделали 422 тыс. жителей.
22:41
Специалист Фролов прокомментировал ситуацию с российским нефтяным экспортом
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с российским нефтяным экспортом.
22:40
В Кировской области рассказали о поддержке молодых педагогов
В Кировской области 40 молодых педагогов, работающих в общеобразовательных организациях сельской местности и в организациях для детей-сирот, получили выплаты в размере 50 тыс. рублей.
22:40
Доцент Лебединская высказалась о прогнозе ООН про население Земли
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская прокомментировала сообщение пресс-службы ООН о том, что население Земли достигло 8 млрд.
22:39
В Крыму рассказали о реализации нацпроекта «Производительность труда»
В Крыму рассказали о реализации национального проекта «Производительность труда».