Fox Business: один евро за всё — Nissan уходит из России с правом вернуться

Японская компания Nissan уходит из России, сообщает Fox Business. Все свои активы она продаёт российскому правительству за €1. В результате этой сделки автопроизводитель потеряет приблизительно $687 млн, но сохранит за собой право выкупить собственность в течение ближайших шести лет. В руководстве компании сочли, что это будет наилучшее решение для того, чтобы поддержать своих работников в России, рассказывает американский телеканал.
Японский производитель автомобилей Nissan уходит из России и продаёт все свои активы российскому правительству за €1, сообщает Fox Business. В результате этой сделки компания потеряет приблизительно $687 млн, но оставит за собой право выкупить активы обратно в течение ближайших шести лет.
Ещё в марте после начала боевых действий на Украине Nissan оборвал деловые отношения с Россией, остановив производство на своих заводах в Санкт-Петербурге, напоминает американский телеканал. На японского автопроизводителя в России работает приблизительно 2000 человек. «От лица Nissan я благодарю наших российских коллег за их вклад в бизнес за многие годы, — заявил генеральный директор компании Макото Учида. — Мы не можем продолжать работать на рынке, но мы нашли наилучшее решение для того, чтобы поддержать наших людей».
Nissan — это не первая крупная компания, которая ушла из России. Marriott, McDonald’s, а также некоторые другие также решили уйти из страны и оставить свои активы российскому правительству. Marriott закрыла все свои офисы в Москве в июне, а McDonald’s продал все свои франшизы российскому бизнесмену Александру Говору. Nissan ушёл из страны через несколько дней после ракетных ударов России по Киеву и ряду других украинских городов, отмечает Fox Business.
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