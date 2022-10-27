Bloomberg: Ford окончательно уходит с российского рынка

Американский автопроизводитель Ford ещё в 2019 году заявил о закрытии трёх заводов в России, а недавно продал свою долю в совместном предприятии, завершив процесс ухода из страны, сообщает Bloomberg. Окончательное решение было принято в связи с убыточностью присутствия компании в Европе и из-за волны антироссийских санкций, усложнивших её работу, подчёркивает автор материала.

Ford Motor Co. продала свою долю (49%) в совместном предприятии Sollers Ford, завершив тем самым уход из России вслед за Toyota Motor Corp., Nissan Motor Co. и Mercedes Benz AG. Процесс начался ещё в марте этого года, когда компания приостановила производство грузовых фургонов, поставку запчастей и технологий, обеспечение инженерной поддержки в России в связи с обострением украинского кризиса. При этом Ford в течение пяти лет сохранит за собой право выкупить акции «в случае изменения глобальной ситуации», сообщает Bloomberg.

Бизнес Ford в России в целом был небольшим и последние три года продолжал сокращаться. По документам регулирующих органов в прошлом году в стране было продано лишь 22 000 автомобилей этой марки. Компания-автопроизводитель со штаб-квартирой в Дирборне, штат Мичиган, ещё в 2019 году заявила, что закрывает три завода в России, покидая автомобильный рынок, на котором она когда-то была пионером.

Такое решение последовало в рамках более широкой программы реорганизации убыточных европейских предприятий Ford, пишет Bloomberg. Также решение было принято в силу экономического спада, а новые антироссийские санкции со стороны Запада лишь сильнее омрачили перспективы роста на некогда ключевом для автопроизводителей рынке. Автор материала также подчёркивает, что в этом году акции компании упали примерно на 37%, хотя и демонстрируют относительный рост в последние дни.