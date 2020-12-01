Kurier: «умышленный наезд» — в немецком Трире машина врезалась в толпу людей

В немецком городе Трир машина на полной скорости врезалась в толпу людей, сообщает Kurier. В результате столкновения два человека погибли на месте, как минимум 15 получили ранения. Местный мэр Вольфрам Лейбе, считает, что нарушитель осознанно пошёл на преступление. В полиции просят не торопиться с выводами, пока обстоятельства дела не будут выяснены.
В немецком городе Трир машина на полной скорости выехала на тротуар и врезалась в толпу людей, сообщает Kurier. Двое человек погибли на месте, и как минимум 15 получили ранения. Местный мэр Вольфрам Лейбе считает, что нарушитель осознанно пошёл на преступление. «У нас тут в центре человек умышленно наехал на людей», — заявил он.
В полиции сообщили, что причины произошедшего пока что не выяснены. Нельзя сказать: было ли это террористическим нападением, подчеркнул представитель правоохранительных органов: «У нас тут в пешеходной зоне несколько раненых, которые попали под машину. Автомобиль и его водителя мы задержали». Полиция призывает людей не приближаться к району, где произошёл наезд.
Местные СМИ сообщают, что водитель находился за рулём внедорожника. По словам очевидцев, в автокатастрофе могли пострадать и дети. Люди стоят на улице и плачут, все магазины уже закрыты, прохожих внутрь никто не пускает. В сети уже появились теории о мотиве преступления, но полиция призывает отказаться от спекулятивных предположений, пока обстоятельства дела не будут выяснены.
Специалисты из Венгрии приехали в Россию для ознакомления с особенностями производства вакцины «Спутник V» и последующего налаживания собственного производства данного препарата, сообщает Росздравнадзор.
Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», окончательное решение пока не принято. Об этом заявил министр иностранных дел страны Франсиско Карлос Бустильо Бонассо.
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) подтвердило согласование укладки трубопровода «Северный поток — 2» в немецких водах на декабрь. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
В соответствии с информацией правоохранительных органов ФРГ, российских граждан среди пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире нет. Об этом говорится в заявлении посольства России в Берлине.
Российская сторона не наблюдает намеренного затягивания процесса обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц СМИД ОДКБ.
Материалы протоколов Роспотребнадзора о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра в Санкт-Петербурге, где прошёл концерт музыканта Басты (Василий Вакуленко), поступили в Невский районный суд.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила мотивационную часть решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о присуждении сборной Украины технического поражения за неявку на матч заключительного, шестого тура Лиги наций с национальной командой Швейцарии.
Российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли о необходимости «подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России на период до 2030 года».
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает сократить сроки перехода абонента к другому оператору с сохранением номера с восьми дней до двух часов. Соответствующий проект постановления министерства размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
Необходимо разрабатывать свои платёжные механизмы, независимые от Запада. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность отключения Белоруссии от SWIFT, о чём ранее заявляла экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями будет действовать до конца этого года.
Глава управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьёва анонсировала послабления карантинных мер для заведений общепита в регионе. Теперь на автозаправочных станциях разрешат круглосуточную работу кафе.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о том, что с июля 2020 года на портале поставщиков в качестве самозанятых зарегистрировались более 1,7 тыс. пользователей.
Прекращение контроля за складом боеприпасов в Приднестровье чревато серьёзными последствиями. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российского контингента.