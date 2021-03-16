Европейский политик: в отношениях с Россией нужно возводить мосты, а не преграды

Отношения России и Европы достигли низшей точки, но шанс на перезагрузку есть, пишет на страницах Kurier президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. Для этого Брюсселю нужно постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать партнёрство в научной, экономической и культурной сферах. В ситуации же с Украиной ЕС стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, советует автор.

Отношения Европы и России достигли сейчас низшей точки, пишет на страницах Kurier президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. И приезд в Москву главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля не смог исправить ситуацию. Переговоры завершились в очень «прохладной атмосфере», преград стало только больше. Так что сейчас всем тем, кто считает Россию страной европейской культуры, внёсшей большой вклад в развитие науки, приходится нелегко.

Москва, будучи членом Совета Европы, заявляет о своей приверженности основным европейским ценностям: правам человека, свободе и демократии. Но эти заявления зачастую расходятся с реальностью, считает Ляйтль. Однако и ЕС допустил ошибки в отношениях с Россией. Такой ошибкой, к примеру, были санкции, которые нанесли огромный ущерб обеим сторонам.

Также европейцы игнорировали предложения партнёрства, которые Путин озвучил в начале своего президентства. К тому же главы государств и правительств не объявились на Олимпийских играх в Сочи. Для главы Кремля Владимира Путина это был очень важный проект, и отсутствие гостей из ЕС на его открытии «глубоко ранило» президента, объясняет автор. Также Брюсселю не хватило чуткости в ситуации с Украиной, когда вместо предложений озвучивались одни только обвинения.

«Есть ли шанс на перезагрузку? Обе стороны этого хотят, но не знают, как выйти из нынешнего тупика», — пишет Ляйтль. Если подойти к решению проблемы творчески, то выход обязательно найдётся. Главное — возводить мосты в отношениях с Россией. К примеру, можно было бы создать зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока с включением Украины. Экономическое сотрудничество ведёт к диалогу. Также можно было бы наладить сотрудничество в научной сфере, борьбе с глобальным потеплением и развитии цифровых технологий.

Встречи молодёжи в своё время помогли Германии и Франции преодолеть старые конфликты, напоминает Ляйтль. То же самое может помочь и России с Украиной. Также автор предлагает постепенно ослаблять санкции, создавая таким образом доверительную атмосферу в отношениях. Можно также обсудить создание Европейского совета безопасности, включив в него Россию, Украину, Турцию и Великобританию. Это бы значительно укрепило Европу и безопасность, считает автор.

Возможно, получится снять напряжённость в украинском конфликте, сохраняя нейтральность по примеру Австрии. Также необходимо налаживать диалог с российскими регионами. Речь идёт о совместных проектах, встречах, партнёрстве в экономической и культурной сферах. И не стоит забывать, что решающую роль играет человеческий фактор, заключает президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат.