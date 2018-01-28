Bloomberg: второй танкер с российским газом прибудет в США в феврале

Танкер Provalys со сжиженным природным газом из России готовится к отправке в США и должен прибыть в пункт назначения уже к середине следующего месяца, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, это уже второе судно с российским СПГ, которое отправляется на восток Америки из-за необычайно холодной зимы в регионе и недостаточных поставок сланцевого топлива из других концов страны.

К отправке в США готовится второй танкер со сжиженным природным газом из России. Ориентировочно корабль Provalys прибудет в пункт назначения в середине следующего месяца, пишет Bloomberg.

По информации издания, судно заберёт российский СПГ во французском Дюнкерке. Груз будет доставлен в Новую Англию, которая испытывает высокую потребность в газе из-за «необычайно холодной зимы» и невозможности обеспечить достаточные поставки сланцевого топлива из других районов Америки в сезон пикового спроса.

Первый танкер с российским СПГ Gaselys уже несколько дней находится близ Бостонской бухты. По словам представителя американской береговой охраны Люка Пиннео, в подобной задержке судна «нет ничего необычного». В интервью изданию он заявил, что корабль может войти в порт города в самое ближайшее время.

Gaselys получил свой груз на британском терминале на острове Грэйн, где ранее другой танкер выгрузил российский СПГ. В начале января французская компания Engie перекупила этот газ и отправила его на восток США, поясняет Bloomberg.