Kurier: Путина ждут в Вене на празднование 50-летия газового договора с Россией

В июне исполняется 50 лет с того дня, когда Австрия первой из стран Западной Европы подписала с Советским Союзом договор о газовых поставках. «Газпром» и австрийский концерн OMV собираются отметить это событие в Вене, причём гостем торжественных мероприятий должен стать российский президент Владимир Путин, сообщает австрийская газета Kurier.

Владимир Путин любит Австрию, уверяет австрийская газета Kurier. Многочисленные официальные визиты, посещение лыжных курортов и сердечные отношения с президентами Томасом Клестилем и Хайнцем Фишером — всё это повлияло на многолетние политические и личные контакты, сформировавшиеся у действующего российского лидера с Австрией.

Экономические отношения между странами сложились намного раньше, отмечается в статье. 1 июня 1968 года Австрия, которую представлял энергетический концерн OMV, стала первой западноевропейской — и нейтральной — страной, подписавшей договор о поставке природного газа из Советского Союза. Австрия до сих пор зависит от российской энергетики, пишет Kurier.

В этом году OMV и «Газпром» планируют громко отметить 50-летие с момента подписания договора. На мероприятиях, посвящённых этой дате, в Вене ожидается присутствие высокопоставленного гостя — Владимира Путина. Пока что официального подтверждения визита не поступило (сначала в России должны пройти президентские выборы), но, по данным австрийской газеты, из достоверных источников стало известно, что уже ведётся активная подготовка к визиту Путина.

Однако насколько важным является визит влиятельного президента для двусторонних отношений между Австрией и Россией, настолько щекотливым он воспринимается в контексте антироссийских санкций ЕС, сообщается в статье. Санкции действуют уже более трёх лет и были введены в связи с «аннексией Крыма» и конфликтом на востоке Украины. В марте 2015 года Совет Евросоюза связал штрафные меры с выполнением условий Минских соглашений. Поскольку до сих пор они не были реализованы, Австрия присоединилась к продлению санкций, нуждавшемуся в единогласном одобрении.

В то же время Австрия относится к числу стран, которые критически относятся к санкциям, причём это касается как представителей экономической отрасли, так и правительства. В последний раз санкции были продлены до 31 июля 2018 года — даты, выпадающей на председательство Австрии в ЕС, которое начнётся с 1 июля.

Бывший министр иностранных дел Германии, а ныне её президент Франк-Вальтер Штайнмайер в 2016 году говорил о том, что санкции не могут быть самоцелью, и выступал за то, чтобы пересмотреть стратегию отношений с Россией. Принцип «всё или ничего» не помогает сторонам продвинуться, поэтому реализовывать санкции нужно с умом, так, чтобы они способствовали выполнению Минских соглашений. При наличии существенного прогресса можно подумать о постепенной отмене штрафных мер.

Коалиция Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы также выступает за постепенную отмену антироссийских санкций, уверяет издание. Однако пока неизвестно, удастся ли австрийским политикам найти в этом смысле союзников в Европе. В качестве председательствующей в ЕС страны Австрии будет сложно наложить вето на санкционный режим, потому что она должна выступать честным регулировщиком. С этой точки зрения планируемый визит Путина тоже может стать щекотливым, отмечает Kurier. Между тем российский посол в Вене заявил журналистам издания, что именно при австрийском председательстве в ЕС есть возможность постепенного смягчения санкций.