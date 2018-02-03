Globe and Mail: Россия претендует на роль главного посредника не только на Ближнем Востоке

Ещё с тех пор, как Барак Обама решил не вмешиваться в ход сирийского кризиса, на Ближнем Востоке образовался вакуум, который в итоге заполнила Россия. И теперь, когда администрация Трампа сконцентрирована на внутренних проблемах, Москва находит для себя роль посредника в разных международных конфликтах от арабо-палестинского урегулирования до вопроса Северной Кореи, пишет Globe and Mail.

Хотя приветственные плакаты для приехавших на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи были написаны на арабском, английском и русском языках, было ясно, что мирное урегулирование, которое там обсуждалось, должно проходить на российских условиях, пишет корреспондент Globe and Mail Марк Маккиннон.

Тот факт, что это мероприятие проходило на российском черноморском курорте, свидетельствует о том, какой вес приобрела Россия после того, как решила направить в Сирию свои силы. И ещё о большем говорит то обстоятельство, что никого не заботило отсутствие на этой встрече представителей США и их союзников, пишет автор статьи. «Эра, когда всех беспокоило, что думает Вашингтон, закончилась, по меньшей мере в Сирии».

Путин, по словам журналиста, заполнил вакуум, созданный в тот момент, когда Барак Обама решил не вводить в Сирию свои силы. И теперь, когда Дональд Трамп сконцентрирован на внутренних проблемах, Москва видит для себя возможность стать посредником в мирном процессе как на Ближнем Востоке, так и за его пределами.

Так, перед саммитом в Сочи с Путиным встречался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как отмечает автор статьи, он пытался передать через Путина предостережение Ирану, чтобы тот не укреплялся в Ливане, а также мог оставить некое послание главе Палестины Махмуду Аббасу, который должен приехать в Россию в начале февраля. Аббас недавно заявил, что США потеряли свою роль посредника между Израилем и Палестиной, когда заявили о переносе столицы в Иерусалим.

Также Россия недавно предложила провести на своей территории переговоры между правительством Афганистана и «Талибаном»*. Кроме того, поскольку она одна из немногих поддерживает дипломатические связи с Северной Кореей, то и в решении этой проблемы без России не обойтись, пишет автор статьи. «К России обращаются не потому, что любят Москву, а потому, что понимают, кто теперь главный, — приводит издание слова российского политолога Фёдора Лукьянова. — Роль России не полностью, но в некоторой степени проистекает из незаинтересованности США».

В то же время американские эксперты, чьё мнение приводит Globe and Mail, отмечают: «не то чтобы ничего нельзя сделать без американцев, но просто у американцев гораздо больше опыта и гораздо больше возможностей, и они гораздо больше хотят прилагать усилия и считаться честными посредниками, а русские здесь явно из своих интересов».

«Сочи не готов к тому, чтобы его сравнивали с Кэмп-Дэвидом, и можно без опаски сказать, что в будущем Путин Нобелевской премии не получит», — пишет автор статьи. По его словам, до полной победы в Сирии ещё далеко, и большинство из повстанцев, у которых осталась способность бороться, не приехали на этот конгресс. Некоторые повстанцы согласились приехать, «после того как им выкрутили руки их турецкие покровители», но развернулись в аэропорту Сочи, как только увидели логотип конференции. Те же, кто дошёл до переговоров, по каждому удобному поводу критиковали Лаврова за бомбёжки в Сирии.

Западные страны прислали на эту конференцию очень ограниченные делегации, среди отсутствующих были также Саудовская Аравия и страны Персидского залива. «Их недоставало в основном из-за их кошельков, поскольку ни Россия, ни Турция, ни Иран не в состоянии финансово возглавить работы по восстановлению сирийских городов, которые они помогали бомбить», — отмечает автор статьи.

Отсутствие США и их друзей сейчас имеет гораздо меньшее значение, чем это могло бы быть до вмешательства России в 2015 году. И повстанцы, которых поддерживают США и их союзники из стран Персидского залива, больше не являются существенной силой. Большинство группировок, которые продолжают бороться с режимом Асада, получают поддержку от Турции, которая гораздо больше занимается предотвращением создания минигосударства курдов, нежели борьбой с Асадом.

Взгляд Москвы на послевоенное урегулирование в Сирии стал ясен на саммите в Сочи, после которого сформировался орган из 150 человек, призванный написать новую конституцию Сирии. И если переговоры в Женеве каждый раз стопорились на требовании оппозиции об отставке Асада, то в Сочи об этом не было и речи. В итоге сформированный конституционный орган на две трети будет состоять из союзников Асада, пишет журналист. А если Асад останется у власти, то главные военные цели России и Ирана будут достигнуты.

В финальном коммюнике также утверждается территориальная целостность Сирии, что на руку Турции. А Россия, похоже, сохранит свои военные базы в Сирии, что даст ей возможность и дальше следить за ситуацией в регионе, — как отмечают эксперты, это можно сравнить с 17-летним присутствием США в Афганистане.

«Иными словами, заинтересованность России в том, чтобы окончить войну в Сирии, далеко не альтруистичная», — делает вывод автор статьи. Кроме того, в действиях Путина эксперты видят и мотивы внутреннего характера. «Вопрос Сирии стал для России бременем, — приводит журналист Globe and Mail слова политолога Александра Шумилина. — России нужно найти оттуда выход».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.