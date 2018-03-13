Корреспондент: за десять лет поляки разлюбили украинцев

Согласно результатам исследования, проведённого польским Центром исследования общественного мнения, около 40% поляков испытывают антипатию к украинцам. Как пишет «Корреспондент», авторы исследования утверждают, что отношение к украинцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет.

Количество граждан Польши, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает количество тех, кто проявляет симпатию. Как пишет «Корреспондент», как свидетельствуют данные польского Центра исследования общественного мнения, каждый четвёртый респондент имеет положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных.

Как отмечает издание, отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет. Авторы исследования утверждают, что по сравнению с прошлым годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые были включены в опрос.

Больше всего поляки симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Меньше всего — россиянам, цыганам и арабам.

Анализ исследователей показывает, что заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером населённого пункта. Респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию к другим народам. Выпускники университетов тоже относительно неохотно заявляли об антипатии. Кроме того, жители больших городов чаще с симпатией относились к другим народам.