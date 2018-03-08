OWC: впервые с 2014 года к русским в мире стали относиться лучше

Согласно опросу, за последние четыре года в мире всё же стали лучше относиться к российскому правительству — и это несмотря на украинский кризис и напряжённые отношения Москвы с Западом, сообщает OWC. В лучшую сторону изменилось и отношение к россиянам, которых теперь считают более гостеприимными, отмечает немецкое издание.

Несмотря на украинский кризис и напряжённые политические отношения между Москвой, Европейским союзом и Соединёнными Штатами, за последние четыре года в мире всё же стали лучше относиться к российскому правительству, сообщает OWC.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по всему миру крупнейшим в Германии институтом изучения рынков GfK. В ходе исследования научные сотрудники немецкого института опросили около 20 тыс. человек.



Согласно данным опроса, улучшилось в мире и отношение к населению России. К тому же россиян теперь считают более гостеприимными, отмечает немецкое издание.



Впрочем, привлекательнее для инвесторов Россия так и не стала, констатирует OWC. В этом году ей опять досталось 28-е место в списке из 50 стран, которым респонденты давали оценку в опросе. Больше всего «Россию ценят за её культуру (9-е место), а также товары и продукцию (19-е место)».



В общем же зачёте бренд «Россия» оказался на 23-м месте. «Это как-никак выше на две позиции, чем в 2014 году», — приободряет немецкое издание.



Ну а возглавила список в этом году Германия, подчёркивает OWC. Второе и третье места достались Франции и Великобритании. В свою очередь, прошлогодний лидер опроса — Соединённые Штаты — оказался в этот раз лишь на шестом месте, опустившись тем самым сразу на пять позиций, уточняет издание.