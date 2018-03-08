OWC
OWC: впервые с 2014 года к русским в мире стали относиться лучше
Согласно опросу, за последние четыре года в мире всё же стали лучше относиться к российскому правительству — и это несмотря на украинский кризис и напряжённые отношения Москвы с Западом, сообщает OWC. В лучшую сторону изменилось и отношение к россиянам, которых теперь считают более гостеприимными, отмечает немецкое издание.
OWC: Россию и Грузию свяжут три торговых коридора — и территориальный спор не помеха
Несмотря на территориальные споры и разрыв дипломатических отношений, Россия и Грузия постепенно налаживают экономическое сотрудничество, пишет OWC. Вскоре Тбилиси и Москва подпишут соглашение о создании трёх новых маршрутов для перевозки товаров, что поспособствует не только увеличению объёма торговли, но и политической разрядке, полагает издание.