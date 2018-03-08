OWC: впервые с 2014 года к русским в мире стали относиться лучше

Согласно опросу, за последние четыре года в мире всё же стали лучше относиться к российскому правительству — и это несмотря на украинский кризис и напряжённые отношения Москвы с Западом, сообщает OWC. В лучшую сторону изменилось и отношение к россиянам, которых теперь считают более гостеприимными, отмечает немецкое издание.