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OWC: «Россия нужна» — немецкий бизнес попытался достучаться до ЕС

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Санкции против Москвы не устраивают немецкий бизнес, поэтому Восточный комитет германской экономики предпринял попытку при помощи меморандума добавить динамики российско-европейским отношениям, сообщает OWC. «Мы хотим показать парламентам и исполнительным органам, как много у нас общих интересов с Россией и как сильно мы в ней нуждаемся стратегически», — заявил директор объединения Михаэль Хармс.
OWC: «Россия нужна» — немецкий бизнес попытался достучаться до ЕС
Reuters

Вот уже пять лет прошло с того момента, как Европейский союз, Соединённые Штаты и другие страны ввели санкции против Российской Федерации. Они остаются в силе и по сей день, что не устраивает немецкий бизнес. Именно поэтому Восточный комитет германской экономики предпринял попытку при помощи меморандума добавить динамики российско-европейским отношениям, сообщает OWC.

«Де-факто меморандум адресован всем: предприятиям, объединениям, политикам и всем тем, кто заинтересован в России, — заявил в интервью немецкому изданию исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс. — С одной стороны, важно, конечно же, достучаться до ответственных за принятие политических решений. Мы хотим показать парламентам и исполнительным органам, как много у нас общих интересов с Россией. Мы хотим показать, как много нам уже удалось добиться и как сильно мы нуждаемся в России стратегически».

Что же касается санкций Европейского союза против Российской Федерации, то, по мнению Хармса, они лишь «добавили всем бюрократической волокиты».

В свою очередь, штрафными мерами против Москвы Вашингтон «сознательно вселяет неуверенность» в европейские компании, заверил исполнительный директор Восточного комитета германской экономики.

«Для европейских компаний это огромная проблема, поскольку в отличие от американских концернов им сложнее оценивать решения, принимаемые в Вашингтоне. Это порождает недоверие и отравляет деловые отношения», — подчеркнул Михаэль Хармс.

Кроме того, директор Восточного комитета обвинил Соединённые Штаты в «экстратерриториальном» применении санкций.

«Мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным экстратерриториальное введение Вашингтоном санкций против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими фирмами», — констатировал Хармс.

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