В штрафных мерах ЕС против России больше нет смысла, поэтому Брюссель просто должен пойти на компромисс с Москвой, заявил в интервью OWC гендиректор Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии. «Санкции не достигли своей цели, и, что ещё хуже, они вредят в первую очередь нам самим», — констатировал Маркус Йергер.

Санкции Европейского союза против Российской Федерации ударили по немецким компаниям, заявил в интервью изданию OWC генеральный директор Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) Маркус Йергер.

По словам Йергера, из-за штрафных мер ЕС малым и средним предприятиям в ФРГ теперь не хватает не только «денег и выдержки», но и поддержки правительства Ангелы Меркель.

«Федеральное правительство должно вступиться за средний класс, поскольку ситуация (с санкциями. — ИноТВ) ослабляет Германию в целом, — подчеркнул генеральный директор BVMW. — Наша ассоциация надеется на снижение напряжённости в экономических отношениях и призывает правительство ФРГ настойчиво к этому стремиться».

Маркус Йергер также выразил надежду, что в ближайшем будущем большинство немецких политиков всё же выступят за отмену санкций Евросоюза против Российской Федерации, поскольку «цифры говорят сами за себя».

Что же касается кризиса на Украине, то разрешить его, по мнению главы Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии, удастся «только вместе с Путиным, а не против него».

«Поэтому вместо конфронтации федеральное правительство должно делать ставку на сотрудничество. Важно, чтобы Брюссель и Москва пришли к компромиссу, так как эти санкции лишены какого-либо смысла, — констатировал Маркус Йергер. — Если против страны решают ввести санкции, тогда в ней не должно быть Coca-Cola, Marlboro и отелей Hilton. На наш взгляд, просто недопустимо, чтобы мы забивали в собственные вороты. Ведь товары, которые мы больше не экспортируем, теперь поставляют Индия, Китай и Корея. Россия по-прежнему получает свои товары — вот только не из Германии. Санкционный механизм, таким образом, не работает. Санкции не достигли своей цели, и, что ещё хуже, они вредят в первую очередь нам самим».