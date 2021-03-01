CNBC: Китай способен удвоить ВВП к 2035 году, подтверждают эксперты

Поставленная правительством Китая цель по удвоению ВВП и подушевого дохода к 2035 году вполне достижима, считает экономист Bank of America Хелен Цяо. Как заявила Цяо в интервью CNBC, страна действительно сможет за 15 лет увеличить объём своей экономики вдвое, если китайские власти проведут необходимые реформы и сохранят хорошие отношения с США.

У Китая есть все шансы удвоить объём своей экономики к 2035 году, попутно обойдя США и заняв первое место в мире по размеру ВВП, сообщает сайт CNBC со ссылкой на главу отдела экономики Азии аналитического подразделения Bank of America Хелен Цяо.

Как отмечается в материале канала, Китай в настоящий момент пытается достичь статуса развитой страны, и председатель КНР Си Цзиньпин в ноябре прошлого года заявил о том, что Поднебесная способна к 2035 году удвоить ВВП и подушевой доход. Для того, чтобы добиться таких целей, Китаю понадобится в течение ближайших 15 лет обеспечивать экономический рост не ниже 4,7% в год, и отдельные аналитики говорят, что такая задача будет для Пекина очень непростой. Между тем, по мнению Хелен Цяо, у КНР всё получится, если страна проведёт определённые реформы.

«Мы считаем, что Китай сможет добиться этой цели», — заявила Цяо в интервью CNBC. Эксперт также предсказала, что КНР обойдёт США по объёму ВВП в 2027 или 2028 году.

По данным CNBC, ранее в этом месяце Цяо в своём докладе о китайской экономике сообщила, что три фактора торможения экономики КНР, которые чаще всего приводят эксперты — а именно, старение населения, относительно высокий уровень госдолга по отношению к ВВП и неустойчивая модель экономического развития, основанная на инвестициях — действительно несколько замедлят экономический рост Китая, но не смогут «сбить страну с пути». Как подчеркнула аналитик в своей работе, китайское правительство уже предпринимает шаги для того, чтобы снизить влияние упомянутых факторов — в частности, Пекин пытается стабилизировать уровень госдолга, а также простимулировать процесс дальнейшей урбанизации и открытия сектора услуг.

Тем не менее, как заявила Цяо уже в интервью CNBC, движение к заветной цели не обойдётся для Пекина без рисков. По её словам, даже если правительство страны проведёт все обещанные реформы, многие факторы оно контролировать просто не может.

Среди возможных угроз для экономического роста Поднебесной аналитик назвала усугубление напряжённости в отношениях между Пекином и Вашингтоном, упоминается в материале CNBC. «Сохранится ли в этих отношениях вежливый тон, будут ли они мирными? Мы не уверены», — приводит её слова CNBC

Как отмечает обозреватель канала, Китай стал одной из немногих стран, сохранивших экономический рост в 2020 году несмотря на пандемию коронавируса: согласно официальной статистике, китайская экономика выросла по итогам года на 2,3%, а в следующем году, по прогнозам Международного валютного фонда, она должна будет прибавить 8,1%. Тем временем, экономика США в 2020-м сократилась на 3,5%, но в нынешнем году американский ВВП, как предсказывают в МВФ, должен будет увеличиться на 5,1%.