SCMP: всё ближе к Мао по статусу — Си провозгласил победу над бедностью в Китае

Глава КНР Си Цзиньпин заявил об успешном искоренении бедности в своей стране — реализации давней цели Коммунистической партии, пишет South China Morning Post. Как полагают эксперты, это «беспрецедентное достижение» позволит китайскому лидеру укрепить свою власть и ещё выше поднять свой статус.

Китай отпраздновал «беспрецедентное достижение» в искоренении бедности, сообщает South China Morning Post. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что благодаря общенациональной программе из нищеты в общей сложности смогли выбраться 850 млн людей.

«Ни одна другая страна не смогла добиться такого заметного прогресса в искоренении бедности за столь короткие сроки», — подчеркнул китайский лидер в четверг 25 февраля в ходе мероприятия, посвещённого кампании. По словам главы КНР, успех в борьбе с крайней нуждой — «ещё одно чудо человечества, достойное исторической памяти», и «большая честь для Коммунистической партии Китая и всего народа».

Как обращает внимание South China Morning Post, Пекин отмечает свои победы на фоне самого быстрого восстановления после кризиса, вызванного пандемией, среди всех мировых держав, а также усиливающегося противостояния с США.

Выступление Си также состоялось в преддверии пленумов Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая, которые состоятся на следующей неделе. Там китайские власти представят свои детальные планы по развитию страны на будущее.

По словам издания, искоренение бедности было давней целью Коммунистической партии Китая (КПК), с того момента как она пришла к власти в 1949 году. Заметного прогресса в этой области руководство страны смогло добиться, выйдя на путь открытости и реформ к концу 70-х. В этом году КПК празднует свой 100-летний юбилей.

Сам Си Цзиньпин, занявший пост председателя КНР в 2013 году, назвал борьбу с нуждой одной из ключевых своих задач и задался целью урегулировать проблему к 2020 году. Как ожидается, теперь партия объявит об успешном создании «умеренно процветающего общества» и повышении уровня жизни населения — это поможет КПК закрепить свою власть и легитимность, добавляет газета.

South China Morning Post пишет, что успех Пекина отражается не только в официальных заявлениях, но и признаётся международными организациями. Так, в 2017 году Всемирный банк отметил «несравненные достижения» Китая, чьи усилия составили 70% глобального прогресса в искоренении бедности, начиная с 80-х.

По словам Си, в течение восьмилетней кампании от крайней нужды были спасены 98,99 млн человек, которые были вычеркнуты из списка граждан с чрезвычайно низким достатком — менее 4 тыс. юаней ($619) в год. По официальным данным, за последние восемь лет Китай вложил в программу порядка 1,6 трлн юаней. Глава КНР поручил продолжить реализацию мер по восстановлению экономики и благосостояния в сельской местности, а также выработать механизмы, препятствующие возвращению людей в «ловушки бедности». Как заверил китайский лидер, победа над нищетой «не финишная черта, а старт новой жизни и новых начинаний».

Профессор пекинского Института государственного управления Чжу Лицзя считает, что состоявшееся мероприятие свидетельствует об уверенности китайского руководства в дальнейшем укреплении экономики. А У Цян, политолог из Пекина и бывший лектор одного из ведущих китайских вузов, Университета Цинхуа, утверждает, что власти КНР используют кампанию по искоренению бедности для подкрепления на международной арене своей риторики о защите прав человека в Поднебесной.

По мнению У, сама церемония была организована, чтобы представить успех кампании как «личное политическое достижение Си». Эксперт уверен, что в ближайшее время, в преддверии столетия КПК, стоит ожидать больше подобных мероприятий.

«Ожидается, что статус Си вырастет ещё больше — и он станет наравне с Мао (Цзэдуном. — ИноТВ). Они также попытаются обрисовать образ националистической партии и лидера, возглавляющего подъём Китая. Кроме того, будет задействована идея об организованном управлении КНР на фоне «хаоса на Западе», — прогнозирует аналитик.