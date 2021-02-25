SCMP: китайский суд впервые приказал мужу выплатить бывшей жене компенсацию за работу по дому

На основании нового закона о браке пекинский суд постановил, что муж должен выплатить бывшей супруге компенсацию за работу домохозяйки и уход за ребёнком, пишет South China Morning Post. По мнению юристов, это важное решение, поскольку оно признаёт ценность домашнего труда, который до сих пор нередко лежит исключительно на женских плечах.

В Китае суд по бракоразводным делам принял историческое постановление, приказав мужу оплатить своей бывшей жене работу по дому, которой она занималась в течение пяти лет брака, сообщает South China Morning Post.

Как указано в судебных документах, жительница Пекина по фамилии Ван познакомилась со своим будущим мужем по фамилии Чэнь в 2010 году. В 2015-м пара поженилась, однако в 2018-м супруги стали жить отдельно — сын остался с матерью.

В 2020 году Чэнь подал на развод. Ван сначала не соглашалась, но потом потребовала раздела имущества и финансовой компенсации от мужа, поскольку тот не участвовал в ведении домашнего хозяйства и воспитании ребёнка. Кроме того, Ван заявила, что супруг ей изменил.

Суд одобрил развод и постановил, что опека над сыном достанется матери, а отец должен будет каждый месяц платить по 2 тыс. юаней ($300) в качестве алиментов и передать бывшей супруге 50 тыс. юаней ($7,700) в качестве оплаты работы по дому в течение пяти лет.

Как отмечает South China Morning Post, решение суда вызвало оживлённое обсуждение в китайских соцсетях — к понедельнику 22 февраля публикации на эту тему набрали 400 млн просмотров на платформе Weibo.

«Очень правильно, что заплатит, только 50 тысяч юаней слишком мало. Если проработать полгода на обычной работе, заработаешь куда больше», — прокомментировал один интернет-пользователь. Другой выразил противоположную точку зрения: «Почему это сравнивается с работой домохозяйки? Эта женщина и сама наслаждалась результатами своей работы по дому».

Как объяснил адвокат по бракоразводным делам Чжун Вэнь из провинции Сычуань, суд вынес такое постановление на основании нового закона о браке, вступившего в силу 1 января 2021 года. «Там есть раздел, в котором говорится, что сторона, которая берёт на себя большую часть работы в воспитании детей, уходе за пожилыми или помощи супругу или супруге, при разводе имеет право потребовать компенсацию. Стороны должны оговорить условия, но если это не получилось, то решать будет суд», — отметил юрист.

Чжун считает постановление суда полезным по социальным и юридическим причинам, поскольку оно признаёт ценность работы по дому. «Люди, на которых лежит домашнее хозяйство, обесцениваются в браке. Самое очевидное последствие — их навыки по выживанию в обществе и профессиональный уровень ухудшаются», — рассуждает адвокат. Чжун также добавил, что, на его взгляд, в деле Ван и Чэня супруге определили слишком маленькую компенсацию.

South China Morning Post обращает внимание, что описанный бракоразводный процесс является частью более масштабной темы положения домохозяек, которая широко обсуждается на фоне растущего феминистского движения в стране. По данным организации «ООН-женщины», борющейся за гендерное равенство, сегодня женщины по-прежнему делают в два с половиной раза больше работы по дому и уходу за близкими, чем мужчины.

«Это дело предостерегает нас: никогда не быть домохозяйками. Ты выпадешь из социальной жизни, останешься без карьеры, а твой труд будет определяться как незначительный, потому что у него нет денежной ценности. И самое худшее — ты будешь зависеть исключительно от своего мужа», — написал один из пользователей Weibo.