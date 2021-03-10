SCMP: богатые китайцы положили глаз на европейские замки

Европейские замки во Франции, Италии и других странах Европы стали популярным запросом среди богатых инвесторов из Китая, сообщает South China Morning Post. Как объясняет издание, люди со средствами нашли в них уединённость и простор, необходимые во время коронавирусной изоляции.

Замковые владения в Европе оказались популярными статусными активами среди богатых инвесторов, в том числе китайских, пишет South China Morning Post со слов торговых агентов. Благодаря фильмам Disney они стали знамениты, а пандемия коронавируса усилила необходимость уединиться в просторном помещении. Управляющий партнёр международного агентства недвижимости Sotheby’s International Лодовико Пиньятти Морано указывает, что за последний год из-за карантина «определённо вырос спрос».

Как отмечает издание, такие дома — новое явление среди азиатских покупателей, потому что их обычно нет в данном регионе. Цены, по словам агентов, разнятся в зависимости от расположения, размера и состояния постройки. Так, в Италии за собственный замок придётся заплатить €7-20 млн., во Франции — от €700 тыс. до €50 млн, а в Шотландии предложения начинаются с £225 тыс. и заканчиваются на £8 млн.

Как рассказал газете Морано, среди покупателей недвижимости в Италии много тайваньцев, которых привлекает «уникальность владения замком». По его словам, их привлекает традиционный вид дворца со сторожевыми башенками, башней, зубчатой стеной и крепостным рвом, при этом некоторые спрашивают про традиционные дворцы с современными удобствами, тренажёрными залами, бассейнами и домашними кинотеатрами, чтобы не отказываться от привычного образа жизни. Что касается тех, кто хочет инвестировать в недвижимость, обычно приобретают замки с виноградниками и фруктовыми деревьями в Тоскане на севере Италии, чтобы потом делать своё собственное вино и оливковое масло ради небольшого заработка.

«Рынок замковых владений в последние годы переживает возобновление интереса и привлекает как местных, так и иностранных покупателей, ищущих аутентичность и французское искусство жить», — рассказал изданию руководитель агентства по недвижимости Engel & Volkers Paris Алексис Каке. Он указал, что среди его клиентов преимущественно китайцы, американцы и южноамериканцы, однако есть и европейцы, 60% которых составляют французы. При этом выходцы граждане Китая чаще всего выбирают сочетание красивого замка и виноградника с «хорошей репутацией или сильным потенциалом».

Некоторые замки, уточняет South China Morning Post, можно переделать в гостиницы или полупансион. Те, кто тратит средства на реставрацию, во Франции имеют право на сокращение налогов в рамках государственной инициативы по сохранению архитектурного наследия страны.