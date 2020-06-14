Bild: дома на юге Италии продаются всего за €1 — но есть нюанс

Домик на юге Италии теперь можно купить всего за €1, сообщает немецкий таблоид Bild. Коммуна Чинкуэфронди в Калабрии продаёт давно пустующие дома по такой цене, чтобы привлечь новых жильцов. Однако есть нюанс: в течение трёх лет приобретённый дом нужно отремонтировать. В противном случае, владельцу грозит штраф до €20 тыс.

Мечта о собственном домике на юге стала реальной, пишет немецкий таблоид Bild. Это кажется невероятным, но коммуна Чинкуэфронди в Калабрии на юге Италии продаёт покинутые дома всего за €1.

Италия особенно серьёзно пострадала от пандемии коронавируса, там зарегистрированы самые высокие инфекционные показатели в мире, утверждает издание. Однако в поселении Чинкуэфронди дело обстоит иначе. Деревня с населением 6,5 тыс. человек старается привлечь новых жителей, настаивая на том, что коронавируса там нет: ни одного зафиксированного случая заражения там действительно не отмечается. Благодаря такому имиджу коммуна надеется привлечь как можно больше покупателей для покинутых домов.

Как поясняет издание, у южной итальянской деревни есть проблема: многие молодые люди уезжают, чтобы найти работу где-нибудь в другом месте. Теперь мэр Чинкуэфронди Мишель Кониа хочет положить конец этой тенденции и разработал для этого специальный план под названием «Операция «Красота».

«Найти новых владельцев для многих наших покинутых домов — это основная часть «Операции «Красота», при помощи которой я хочу оживить вымершие части города», — подчёркивает мэр Чинкуэфронди.

Подобные планы в Италии — не единичный случай. В других коммунах дома тоже продаются за €1. Однако при этом покупатель, как правило, должен внести залог на сумму в €5 тыс. Эти деньги он получит обратно, если в течение трёх лет отремонтирует приобретённое жильё.

В Чинкуэфронди ситуация обстоит иначе. Вместо залога покупатель должен оплачивать лишь ежегодный страховой сбор в размере €250 до тех пор, пока он не отремонтирует здание. Однако и тут есть одно «но»: если он не отремонтирует пустующий дом в течение трёх лет, ему придётся заплатить штраф €20 тыс.

Как сообщается в статье, дома за €1 имеют площадь около 40-50 кв. м. и находятся в историческом старом городе Чинкуэфронди. Когда-то они принадлежали фермерам, пастухам и ремесленникам. Около дюжины домов сейчас выставлены на продажу. В общей сложности, однако, в коммуне пустуют более 50 зданий, для которых мэрия ищет новых владельцев.

Если спрос окажется высоким, мэр выставит на продажу и другие дома, которые давно стоят пустыми, а разыскать их прежних владельцев не удаётся, отмечает Bild.