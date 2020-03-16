Telegraph: в Лондоне заинтересовались, кто владеет домом Шерлока Холмса

Ряд политиков призвал британские власти разобраться, кому именно принадлежит недвижимость в легендарном лондонском квартале Бейкер-стрит. Как подозревает Национальное агентство по борьбе с преступностью, этими домами «через подставные компании» владеет семья бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает The Daily Telegraph.

Загадка о том, кто владеет домом 221Б на Бейкер-стрит, должна быть решена. С таким призывом выступил ряд британских политиков после того, как адрес Шерлока Холмса оказался связан с родственниками бывшего казахского президента, пишет The Daily Telegraph.

По словам издания, легендарное место обитания «самого любимого детектива Соединённого Королевства» находится в лондонском районе, который окутывает тайна, достойная пера самого сэра Артура Конана Дойла. Местная недвижимость принадлежит цепочке анонимных зарегистрированных за рубежом компаний, что мешает правительству установить, какие именно средства были использованы для её покупки.

За прошедшие годы квартал Бейкер-стрит стал символом теневого богатства, протекающего через британскую столицу. Более того, он упоминался в правительственной антикоррупционной стратегии. Теперь «штаб-квартира Шерлока Холмса» вновь оказалась в центре внимания после того, как в Высоком суде началось разбирательство в рамках Закона о вкладах неустановленного происхождения, поясняет The Daily Telegraph.

Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) арестовало два

особняка и роскошную квартиру общей стоимостью £80 млн. из-за опасений, что они были приобретены незаконно. Следователи подозревают, что эта собственность была связана с Рахатом Алиевым, которого в юридических документах называют «участником коррумпированного окружения казахстанского режима, который обогатился за государственный счёт».

В 2015 году Алиев, который должен был предстать перед судом по обвинению в убийстве, скончался. Но его бывшая жена и сын — дочь и внук «бывшего диктатора Казахстана» Нурсултана Назарбаева — теперь считаются «конечными бенефициарными собственниками» этой лондонской недвижимости, утверждает издание.

На этой неделе Дарига Назарбаева и Нурали Алиев заявили, что они купили эти дома на собственные отдельные средства. Но в NCA полагают, что семья Рахата Алиева, в том числе его сын, «занимались отмыванием денег».

Во время слушаний представляющий NCA адвокат Джонатан Холл напомнил, что эта семья уже ранее привлекала общественное внимание, как возможные владельцы квартала Бейкер-стрит. Он заявил, что «преступное богатство» Рахата Алиева «продолжает существовать» в Лондоне и что собственность, арестованная властями, связана с «высоко доходной землёй на Бейкер-стрит».

Панамское досье отчасти помогло установить, что эта казахская семье имеет отношение к недвижимости на Бейкер-стрит. Среди директоров компании, которая владеет домами с 215 по 237 номер, значатся Массимилиано Далл’Оссо и Мухамед Али Курманбаев. Их имена неоднократно упоминались в документах, выпущенных Высоким судом на этой неделе, подчёркивается в статье.

В этих показаниях утверждается, что Далл’Оссо был «личным помощником» Дариги и, возможно, имел отношение к покупке двух объектов в Лондоне, арестованных NCA. Курманбаева же агентство связывает с Нурали и недвижимостью, «конечным бенефициарным собственником» которой он якобы стал.

Непрозрачность, окружающая так называемое бенефициарное владение, — это то, с чем британское правительство обязалось покончить в рамках своей антикоррупционной стратегии. Власти Королевства заявляют, что заставят все зарубежные компании, желающие приобрести недвижимость в стране, регистрировать конечного владельца.

Когда стратегия была впервые опубликована в 2017-ом, в ней отмечалось, что собственность на сумму £147 млн. в центре Лондона, в том числе Бейкер-стрит, связана с Рахатом Алиевым. Накануне политики, выступающие за прозрачность, потребовали, чтобы власти вновь сосредоточились на вопросе, кому принадлежит знаменитый столичный квартал.

Вице-председатель общепартийной антикоррупционной группы в британском парламенте Фрэнк Филд заявил изданию: «Я надеюсь, что на стороне Джонатана Холла и его команды будут все способности Шерлока Холмса, чтобы они могли выиграть это дело».

Ему вторил ещё один парламентарий Джон Манн, который неоднократно призывал противостоять отмыванию денег в Соединённом Королевстве. «Эта тайна должна быть раскрыта, а это дело должно стать первым в длинной череде успешных случаев энергичной борьбы с необъяснимыми покупками собственности, дабы удостовериться: использованные средства являются законными», — заявил он.

Между тем в NCA отказались комментировать, является ли собственность на Бейкер-стрит частью какого-то текущего расследования, обращает внимание The Daily Telegraph.