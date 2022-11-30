Джейсон Уитлок: элиты давно контролируют мысли людей посредством соцсетей и цензуры

Недавно Илон Маск заявил, что намерен обнародовать документы, доказывающие, что прежнее руководство Twitter активно использовало цензуру, сообщает Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. Маск демонстрирует стремление восстановить свободу слова в соцсети, которая долгое время контролировала то, что люди думают, пишут и во что верят. То есть он представляет угрозу для властей, хотя его намерения и не ясны до конца, отмечает гость программы колумнист-комментатор Джейсон Уитлок.

Как и в Китае, социальные сети в Соединённых Штатах подвергаются цензуре. Это не сопоставимо с демократическим режимом, вы не можете использовать методы цензуры в демократической стране. Государство, которое делает это, — недемократическое. Илон Маск, который родился и вырос в другой стране, знает об этом. Он приобрёл Twitter с целью пресечь цензуру и восстановить свободу слова. Он недавно отметил, что в Twitter процветала цензура, и мы выясним, как это было: «Регламенты Twitter, связанные с подавлением свободы слова, вскоре будут опубликованы в самом Twitter. Общественность имеет право знать, что произошло на самом деле». Почему бы нам и не узнать про это? Почему нам не нужно знать, кто пресекает свободу слова в стране, позиционирующей себя как демократию? Что же, все власти предержащие в панике от этого! Apple угрожает удалить Twitter из своего магазина приложений. То есть если у Twitter больше не будет доступа к приложению, то и самого Twitter не будет, потому что пользователи заходят туда через приложение. То есть они, по сути, угрожают отключить Twitter. А в это время Белый дом и СМИ пытаются убедить вас, что проблема вовсе не в Китае, который отправляет людей в концентрационные лагеря, подавляя свободу слова, а в Илоне Маске, который пытается восстановить её. Он плохой парень! Давайте посмотрим.

ГОСТЬ MSNBC: Это невероятно — кто-то вроде Илона Маска, который, словно ребёнок — такой незрелый, ему постоянно нужно внимание. Ему нужны эти люди с деньгами, их внимание, у него куча комплексов!

ГОСТЬ CNN: Я бы сказал, что эта либертарианская чушь наносит ущерб национальной безопасности Америки. Он должен восстановить ограничения, существовавшие в Twitter до того, как он купил его.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Когда речь идёт о социальных сетях, то всё, что касается дезинформации, ненависти, которую мы видим, — это зона их ответственности, они должны принимать меры.

ВЕДУЩИЙ MSNBC: Тут кроется большая опасность. Это напоминает мне об антагонистах из фильмов про Джеймса Бонда: богатейший человек планеты покупает социальную сеть — это попросту не хорошо. Я думаю, что он опасный человек.

ГОСТЬ CNN: Это говорит многое о том, как он управляет Twitter: мало прозрачности относительно того, что происходит, — он просто руководит, публикуя твиты.

Можно детально разобрать все вышеприведённые заявления. Один из говоривших — офицер ЦРУ, парень, который зарабатывал на жизнь ложью, говоря, что нам нужно больше цензуры. Но на деле они не высказываются против «ненависти». Они сообщают: нам дано решать, что вы можете и что не можете говорить в этой «демократии». А если вы попытаетесь свободно высказываться — мы сокрушим вас. Именно это они и говорят. Джейсон Уитлок, ведущий шоу Fearless — он неустанно изучал тематику социальных сетей, пока другие годами игнорировали её. Мы очень рады, что он присоединяется к нам сегодня. Джейсон Уитлок, спасибо, что вы с нами! Итак, Илон Маск каким-то образом занял место, которое раньше занимал Саддам Хуссейн, в качестве самого опасного в мире человека. В чём именно состоит его злодеяние?

ДЖЕЙСОН УИТЛОК, колумнист, ведущий: Его преступление, возможно, состоит в том, что он «сдал» людей, которые использовали Twitter и другие соцсети для контроля общественного сознания. Это именно то, что они делали в Twitter: они контролировали направление дискурса и то, о чём людям разрешается думать. Если вы достаточно долгое время контролируете мысли людей, в какой-то момент вам будет подконтрольно то, во что они верят. Наши мысли формируют наши убеждения. Они давно контролируют наши мысли посредством соцсетей, внутренние алгоритмы которых подавляют определённые мысли, а другие — продвигают. Они контролируют их, обвиняя людей, которые задаются теми или иными вопросами. (Если написать. — ИноТВ): «Эй! Я не думаю, что полиция просто без разбору убивает темнокожих!» — активируется алгоритм Twitter, который повесит на вас ярлык расиста, пометит, как одного из худших людей в мире. Заткнись, ничего не говори, просто следуй повестке! Нужно убедить людей, что полиция просто убивает темнокожих, а значит, эти беспорядки и грабежи в городах — оправданны. Они обвиняют Дональда Трампа в том, о чём сами думают, говоря, что он «вдохновлял и оправдывал» протесты на Капитолийском холме 6 января. То же они делали в Twitter: оправдывали беспорядки, грабежи и насилие, и хаос, и анархию, и разрушение Америки на протяжении десятка лет. Единственное, что вызывает у меня беспокойство, — это то, что намерения Маска слишком хороши, чтобы быть правдой. Сложно поверить, что кто-то с таким количеством денег озаботится тем, чтобы остановить этих людей. Ну а пока что — снимаю перед ним шляпу, я весьма впечатлён.

Я тоже. Если он будет и дальше продавливать этот вопрос, для тех, кто стоит у руля, создастся очень неприятный прецедент. Будто кто-то пришёл и нарушил все правила. Кто-то может свободно мыслить и говорить то, что думает? Это может быть заразно!

ДЖЕЙСОН УИТЛОК: Я немного раздражу людей, но я должен отдать должное тому, кто этого заслуживает, потому что он был первой костяшкой домино — это действительно Дональд Трамп, он вдохновил такой подход. Он выступил против истеблишмента индустрии ложных новостей, их повестки и механизмов контроля, начав называть их «фэйк ньюс». Они опасаются, ведь Трамп, благодаря весу своей личности и своего мнения, хорошенько встряхнул эти элиты. Нынешняя ситуация выглядит так: Маск хочет выдвинуть реальные доказательства и оправдать всё, что говорил Трамп за последние 5-6 лет. И они просто не хотят, чтобы доказательства стали достоянием общественности.

Скажу так: люди, которые боятся фактов, опасны. Джейсон Уитлок, напомню, занимался этим вопросом дольше, чем все, кого я знаю. Спасибо вам большое.

ДЖЕЙСОН УИТЛОК: Спасибо Такер.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2022 года.