Обозреватель Fox News: технологические компании в США увольняют тысячи сотрудников ради оптимизации работы

Amazon и Meta* уже уволили более 10 тысяч работников и это не вызывает у либеральных активистов паники, говорит Джо Конча, регулярный гость Fox News. Однако когда Илон Маск занялся оптимизацией деятельности Twitter, соцсети тут же начали прочить скорую «гибель» просто потому, что миллиардер отнял у левых их основную платформу, подчеркнул обозреватель.

И снова здравствуйте! СМИ впадают в безумие из-за недавнего приобретения Twitter Илоном Маском. Эксперты с левыми политическими взглядами заявляют, что платформа «умирает». Но наш следующий гость в своей последней редакторской статье пишет, что Маск знает, что делает. Сейчас к нам присоединяется регулярный собеседник Fox NewsДжо Конча. Джо, расскажите нам, каким образом Маску удаётся понимать, что он делает?

ДЖО КОНЧА, обозреватель: Ну, есть компании SpaceX и Tesla, которые «немного» преуспели! Он весьма талантливый бизнесмен. Джоуи, если в эти выходные вы ищете способ качественно развлечься, пока стоите в очереди в магазине хозтоваров или ждёте заказ за столиком в Arby's, как я например, — вам просто нужно зайти в Twitter и посмотреть на эту неуравновешенную реакцию репортёров, которые на деле просто либеральные активисты. Они рассуждают о неминуемой гибели Twitter, ведь Илон Маск купил соцсеть за 44 миллиарда долларов, чтобы полностью её уничтожить! Логично, верно? Но самое интересное тут, Джоуи, это то, что эти люди раньше считали «домасковский» Twitter воплощением истины, барьером на пути дезинформации. В «старом» Twitter блокировали аккаунты, которые публиковали информацию, связанную с ноутбуком Хантера Байдена, ещё до президентских выборов. Или, например, те, которые писали, что ковид появился из лаборатории в Ухани, в которой… что они там изучали? Ах да, точно! Коронавирусы! Twitter предпочёл слова правительства Китая обычной логике в этом случае. Аккаунты, делившиеся этой теорией, тоже блокировали. Чтобы подвести первую черту в нашей беседе — Twitter великолепно функционирует, а популярность приложения поднялась до небывалых высот. Илон Маск знает, что делает, Джоуи.

Говоря о теме, которую вы затронули: то, что происходило в «старом» Twitter — блокировка The New York Post за освещение истории с ноутбуком Хантера Байдена, которая сейчас, спустя два года, оказывается правдивой. Блокировка Babylon Bee — сатирического сайта — по факту за юмор! Это всё несколько безумно, но суть одна и та же. Но вот приходит Илон и говорит: «Я должен пролить свет на то, что это была за политика!» Это и пугает этих людей до смерти!

ДЖО КОНЧА: Именно так и есть, потому что сейчас многие из этих активистов, работающих на СМИ или, что очевидно, на правительство, потеряли свою крупнейшую платформу, которой был Twitter. Ведь он, по сути, продвигал то, что выгодно было им, а не их оппонентам. Но вы правы, я сделаю ещё один вывод, поскольку знаю, что у нас заканчивается время. Что делает Макс? Он находит 10 процентов работников, которые выполняют 90 процентов работы, и выстраивает активность компании вокруг них. Amazon — 10 тысяч уволенных сотрудников, Facebook**, Meta* — 11 тысяч. Вот что происходит внутри технологических компаний. Это необходимо, чтобы улучшить работу Twitter, цены на акции которого до настоящего момента стагнируют, Джоуи. Знаю, что вам пора идти, спасибо, что пригласили, я ценю это.

Послушайте! Это очень сильный аргумент, позвольте быстро отмечу. Очень правильное замечание — Facebook, Amazon делают то же самое! Но никто не сходит с ума из-за этого! Спасибо, что подчеркнули этот факт, я не думал об этом, но я и не Джо Конча — самый толковый парень на восточном побережье! Общаться с вами большое удовольствие!

ДЖО КОНЧА: Ну а вы тогда самый симпатичный, спасибо! Очевидно, у вас есть мой Venmo, и я вам заплатил! Хороших вам выходных!