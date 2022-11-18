Insider: после почти 20 лет на посту Нэнси Пелоси отказалась переизбираться в лидеры демократов в конгрессе

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Das Erste: западные СМИ считают, что по Польше ударила украинская ракета Das Erste
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France info: последний бак перед повышением цен — французские водители ринулись на заправки за день до отмены скидки на топливо France info
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NRK: «без комментариев» — у властей Норвегии нет претензий к воевавшему на Украине нацисту NRK
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Washington Times: возможности армии США не соответствуют стоящим перед ней вызовам Washington Times
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Stern: 15 тысяч украинских военных начинают обучение в странах ЕС Stern
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France info: Coca-Cola пятый год удерживает лидерство по пластиковым отходам France info
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Эксперт Алтухов высказался о важности для школьников занятий по карьерной грамотности
Директор по разработке и исследованиям компании «Профилум» Виталий Алтухов рассказал, что в школах необходимо внедрять занятия по карьерной грамотности.
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Камчатку с начала года посетили 300 тысяч туристов
Камчатку с начала 2022 года посетили 300 тысяч туристов, это на 60 тысяч больше, чем в 2019 году, до начала пандемии.
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Светлана Крючкова назвала режиссёра Рязанова уникальным человеком
Актриса Светлана Крючкова назвала режиссёра Эльдара Рязанова уникальным человеком. 18 ноября кинематографисту исполнилось бы 95 лет.
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Дефектолог Покровская рассказала о причинах проблем в развитии ребёнка
Дефектолог Юлия Покровская рассказала о причинах проблем в развитии ребёнка, а также о том, как их выявить.
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки на Севастопольском проспекте в Москве.
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Reuters: не все лидеры G20 осудили конфликт на Украине
Не все участники саммита G20 на Бали осудили конфликт на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на декларацию по итогам мероприятия.
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Врач Савицкая посоветовала бросающим курить найти новые увлечения
Главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья Наталья Савицкая дала советы желающим бросить курить.
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Интерьеру Воскресенского зала Михайловского замка в Петербурге вернули первоначальный облик
Интерьеру Воскресенского зала Михайловского замка в Петербурге вернули первоначальный исторический облик с помощью аутентичных каминных экранов.
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Светлана Немоляева назвала Эльдара Рязанова своим крёстным отцом в кино
Актриса Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о режиссёре Эльдаре Рязанове, которому 18 ноября могло бы исполниться 95 лет.
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Кравец назначен главным тренером «Авангарда»
Михаил Кравец стал главный тренером омского «Авангарда».
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Юрист Сорокин назвал брачный договор полезным инструментом
Юрист Сергей Сорокин рассказал о пользе заключения брачного договора.
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Александр Ширвиндт рассказал, что Эльдар Рязанов любил импровизации на площадке
Актёр и режиссёр Александр Ширвиндт поделился воспоминаниями о режиссёре Эльдаре Рязанове, которому 18 ноября исполнилось бы 95 лет.
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Американский ведущий Тревор Ноа пошутил, что НАТО должно начать войну с Киевом
Американский комик, ведущий The Daily Show Тревор Ноа в шутку предложил НАТО начать войну с Киевом из-за инцидента с падением ракеты в Польше.
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В Еврокомиссии заявили, что осведомлены о докладе Швеции по «Северным потокам»
В Еврокомиссии осведомлены о заявлении Швеции касательно ЧП на «Северных потоках», заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
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Камоцци назвал три сборные, которые будут претендовать на победу на ЧМ-2022 в Катаре
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2022 по футболу в Катаре.
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В ООН заявили об оптимистичном настрое по переговорам об экспорте российского аммиака
Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен заявила, что организация оптимистично настроена по переговорам о возобновлении экспорта российского аммиака.
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«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением об интервью Роналду
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением об интервью нападающего манкунианского клуба и сборной Португалии Криштиану Роналду.
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Путин и Эрдоган обсудили детали создания газового хаба в Турции
Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом детали создания газового хаба в Турции.
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Двоеглазова победила на юниорском Гран-при России в Самаре
Российская фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на пятом этапе юниорского Гран-при России. Состязания проходят в Самаре.
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Новак: Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах
Москва и Пекин переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.
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Врач-терапевт Романенко рассказала о негативных последствиях гипертонии на организм
Повышенное давление оказывает негативное влияние на сосуды глаза, а также сердце и почки. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.
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В Кировскую область прибыли порядка 1 тысячи беженцев с февраля 2022 года
В пресс-центре правительства Кировской области сообщили, что с февраля 2022 года в регион прибыли около 1 тыс. беженцев.
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Отоларинголог Ризаев посоветовал не превышать безопасный уровень громкости в наушниках
Врач-отоларинголог Антон Ризаев дал советы по использованию наушников.
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Новак: энергетический товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 64%
Товарооборот между Россией и Китаем в сфере энергетики увеличился на 64% в денежном выражении, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
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ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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Зоолог Тихонов объяснил наличие большого числа волков в Ростовской области
Зоолог Южного федерального университета Алексей Тихонов прокомментировал видео, на кадры которого попала стая волков возле посёлка Шолоховский в Белокалитвенском районе Ростовской области. Хищники, как уточняется, вели себя безбоязненно.
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В АКИТ дали советы по поиску самой выгодной цены во время распродаж
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов дал советы по поиску наиболее выгодной цены во время распродаж.
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В Москве 23—24 ноября проведут профориентационный форум для молодёжи
В Москве 23—24 ноября состоится молодёжный карьерный форум «Вокруг профессий», заявила заммэра Наталья Сергунина.
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Российский боксёр Войцеховский планирует получить гражданство Сербии
Российский боксёр Василий Войцеховский планирует получить гражданство Сербии.
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В Калининградской области сообщили о снижении числа зарегистрированных преступлений
В Калининградской области за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 10,9 тысячи преступлений, что на 2,5% меньше, чем годом ранее.
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В России сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой
В России сняли документальный фильм о двукратной чемпионке мира, двукратном серебряном призёре Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении Медведевой.
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Футболист сборной Ирана раскритиковал английские СМИ за вопросы о протестах в стране
Нападающий и капитан сборной Ирана Алиреза Джаханбакш Джиранде раскритиковал английские СМИ за вопросы о протестах в стране.
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Президент Польши Дуда призвал польский бизнес «отважно» восстанавливать Украину
Президент Польши Анджей Дуда призвал польский бизнес «отважно» принимать участие в проектах по восстановлению Украины. Его выступление транслировало Польское телевидение.
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Шесть больниц Москвы оснастили системой видеонаблюдения за новорождёнными
Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что три новых перинатальных центра Москвы присоединились к пилотному проекту по видеонаблюдению за детьми, которые родились раньше запланированного срока.
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Более 3,5 млн человек воспользовались водными маршрутами Петербурга в 2022 году
В Санкт-Петербурге за период навигации 2022 года водными маршрутами воспользовались более 3,5 млн человек.
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Исследование: 54% россиян продолжают ходить на работу с симптомами ОРВИ
«СберСтрахование» и медиахолдинг Rambler&Co провели совместное исследование, в результате которого выяснилось, что 54% россиян при появлении симптомов простуды или гриппа продолжают посещать работу.
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Сбербанк повысил ставки по вкладам в юанях
Сбербанк повысил ставки по вкладам в юанях, максимальная доходность по ним теперь составляет 1,5%.
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Кулемзин сообщил о повреждении здания школы в Донецке в результате обстрела
Здание школы в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения при обстреле со стороны украинских войск.
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Хэмилтон — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Абу-Даби, Шварцман — седьмой
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал лучшим по итогам первой свободной практики Гран-при Абу-Даби «Формулы-1».
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Рыбное производство построят в Можайском районе на западе Москвы
В Можайском районе на западе Москвы появится рыбное производство.
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Власти Венгрии заявили о готовности выделить Украине до €150 млн в 2023 году
Власти Венгрии заявили о готовности выделить Украине до €150 млн в рамках помощи в следующем году.
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В парках Москвы заработала «Почта Деда Мороза»
Ежегодную акцию «Почта Деда Мороза» запустили в 41 столичном парке в пятницу, 18 ноября. Она будет действовать до 16 января 2023 года включительно.
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ВЦИОМ: большинство россиян выступили за новогоднее оформление городов на фоне спецоперации
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 70% россиян выступили за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений (70%).
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Опрос: 32% россиян назвали клининг выгодной сферой для бизнеса
По результатам исследования, 32% опрошенных россиян считают, что клининг — это перспективная сфера для предпринимательства. Чаще всего данное мнение высказывали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.
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Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдёт 4 июня во всех регионах России
Полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится 4 июня 2023 года во всех регионах России.
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Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Горшкова
Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с кончиной президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
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ООН: судно с российскими удобрениями для Малави отправится из Нидерландов 21 ноября
Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен заявила, что первое судно с российскими удобрениями, заблокированными в европейских портах, отправится из Нидерландов 21 ноября, груз предназначен для Малави.
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«Газпром»: 15 ноября начались поставки газа в Азербайджан по новому договору
«Газпром» 15 ноября начал поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи.
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В «Оренбурге» подтвердили переговоры главного тренера Лички с «Краснодаром»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что главный тренер команды Марцел Личка ведёт переговоры с «Краснодаром».
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Медведев заявил о попытках задвинуть Россию «на периферию» в Арктическом регионе
Россия является главным государством в Арктике, но её пытаются задвинуть «на периферию» в этом регионе. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.