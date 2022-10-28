ABC News Оригинал

ABC News: на мужа Нэнси Пелоси совершено «жестокое нападение»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На супруга спикера нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси Пола в пятницу утром в стенах его собственного дома напал неизвестный пока злоумышленник, сообщает ABC News. По данным канала, нападавший был задержан. Пола Пелоси госпитализировали, однако врачи считают, что он уже скоро поправится.
ABC News: на мужа Нэнси Пелоси совершено «жестокое нападение»
AP

На супруга спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола в пятницу утром было совершено «жестокое нападение», передаёт ABC News со ссылкой на официального представителя чиновницы Дрю Хэммилла. 

По словам Хэммилла, злоумышленник напал на Пола Пелоси в стенах его дома, куда предварительно смог проникнуть. 
 
Нападавший был арестован и сейчас находится под стражей; следователи пытаются установить его мотивы, сообщил Хэммил.  
 
Пол Пелоси был госпитализирован, однако врачи ожидают, что он «полностью поправится», также заявил пресс-секретарь спикера нижней палаты американского конгресса. 
 
«Госпожа спикер и члены её семьи хотели бы выразить благодарность сотрудникам экстренных служб и медикам, которые оказались вовлечены в этот инцидент, и в настоящий момент просят уважать своё право на неприкосновенность частной жизни», — приводит сайт ABC слова Хэммилла. 
 
Как заявил представитель, в момент нападения Нэнси Пелоси дома не было — она находилась за пределами Сан-Франциско.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ABC News США Северная Америка
теги
нападение Нэнси Пелоси преступление США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров