ABC News: на мужа Нэнси Пелоси совершено «жестокое нападение»

17:30
Путин поблагодарил всех добровольцев и мобилизованных за вступление в ВС России
Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем пополнившим ряды Вооружённых сил страны добровольцам и мобилизованным.
17:25
«Матч ТВ»: «Ак Барс» может обменять Радулова в «Салават Юлаев»
Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов может продолжить карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве».
17:23
Шойгу: никаких дополнительных заданий по мобилизации не планируется
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что установленное президентом России Владимиром Путиным задание о мобилизации 300 тыс. человек выполнено, дополнительных заданий не планируется.
17:19
Путин назвал экипировку и подготовку мобилизованных приоритетной задачей
Президент России Владимир Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных главными задачами на данный момент.
17:16
Шойгу заявил, что 82 тысячи мобилизованных уже находятся в зоне СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу во время доклада российскому президенту Владимиру Путину заявил, что 82 тыс. мобилизованных уже находятся в зоне проведения спецоперации.
17:14
Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране.
17:13
Эрдоган назвал одной из первоочередных задач принятие новой Конституции страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из первоочередных задач администрации скорейшее принятие новой Конституции.
17:13
Селихов — о взаимоотношениях с Максименко: желаем друг другу удачи перед играми
Голкипер Александр Селихов рассказал о взаимоотношениях с вратарём Александром Максименко в московском «Спартаке».
17:10
Путин и Шойгу на встрече обсуждают вопросы частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу проводят встречу, на которой обсуждают вопросы частичной мобилизации.
17:06
Глава ЕК рекомендовала Сербии привести внешнюю политику в соответствие с курсом ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала Сербии как стране — кандидату на членство в ЕС привести свою внешнюю политику в соответствие с внешней политикой сообщества.
17:05
Премьер Польши Моравецкий: лидеры некоторых стран ЕС допускают поражение Украины
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что лидеры некоторых стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине окончится поражением Киева.
17:00
Трамп обрадовался переходу Twitter в руки «вменяемых людей» после покупки компании Маском
Бывший президент США Дональд Трамп обрадовался новостям о покупке Twitter миллиардером Илоном Маском. Он выразил удовлетворение тем, что компания не будет находиться под управлением «радикально левых сумасшедших и маньяков».
16:57
Григорян рассказал о срыве переговоров с ереванским «Араратом»
Бывший главный тренер женской команды московского ЦСКА Александр Григорян рассказал о срыве переговоров с ереванским «Араратом».
16:52
Nokian Tyres продаёт свой российский бизнес «Татнефти»
Производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres приняла решение продать свой российский бизнес «Татнефти».
16:50
Штайнмайер признал, что санкции против России вредят Германии
Санкции против России имеют издержки для Германии, но без экономического давления на Москву не обойтись, заявил в обращении к немцам президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
16:48
Президент «Адана Демирспор» назвал Дзюбу игроком с сильным характером
Президент «Адана Демирспор» Метин Коркмаз прокомментировал информацию об интересе «Венеции» к нападающему Артёму Дзюбе.
16:43
WSJ: США не планируют устанавливать потолок цен на нефть до выборов в конгресс
В США не планируется устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 8 ноября.
16:42
Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Ростовской области в выходные
В предстоящие выходные в Ростовской области ожидается дождливая погода.
16:41
Актриса Стулова поделилась воспоминаниями о совместной работе с Михаилом Трухиным
Актриса Екатерина Стулова поделилась воспоминаниями о совместной работе с Михаилом Трухиным, который отмечает день рождения 28 октября. Вместе они снимались в проекте «Отчаянные дольщики».
16:39
Синоптик Позднякова спрогнозировала около +10 °С в выходные в Москве
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала относительно тёплые выходные в столице.
16:38
Черчесов заявил, что Головин доставил неприятности «Ференцварошу»
Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы (1:1).
16:37
Матвиенко процитировала Черчилля, говоря об уехавших из России гражданах
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко процитировала приписываемое экс-премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю высказывание, говоря об уехавших из России гражданах.
16:36
Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Ярославле
Церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» прошла в Ярославле.
16:35
Педиатр Жукова назвала сбалансированность главным правилом рациона детей
Педиатр ДГБ Нижнего Тагила Дарья Жукова назвала сбалансированность главным правилом рациона детей.
16:32
Диетолог Гинзбург посоветовал заменить сладкие продукты фруктами
Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление сахаросодержащих продуктов может привести к проблемам со здоровьем.
16:32
В Санкт-Петербурге завершены основные мероприятия по частичной мобилизации
Основные мероприятия по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора Александра Беглова.
16:31
В столице запустили сервис «Торговый сбор Москва»
В столице запустили интернет-сервис «Торговый сбор Москва». Его создали Департамент экономической политики и развития и государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.
16:30
В Тюмени открыли новый теннисный центр
На улице Народной в Тюмени открыли новый теннисный центр.
16:30
Набиуллина заявила о стабильной ситуации в банковском секторе России
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о стабильной ситуации в банковском секторе страны.
16:29
Врач Чудинская заявила, что после инсульта важно восстановить утраченные навыки
Врач-невролог, врач высшей квалификационной категории Галина Чудинская заявила, что после инсульта важно восстановить утраченные навыки.
16:29
Кудерметова рассказала, как отнеслась к положительной допинг-пробе Халеп
Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как отнеслась к положительной допинг-пробе румынки Симоны Халеп.
16:28
В ЯНАО завершили строительство этнопарка
В ямальском селе Толька завершили строительство этнопарка.
16:28
Врач Длин предостерёг от бесконтрольного употребления антибиотиков при простуде
Врач высшей категории, глава частной медицинской клиники Сергей Длин заявил о вреде бесконтрольного употребления антибиотиков.
16:27
В ЦБ допустили возможность отмены рекомендации банкам отказаться от выплаты дивидендов
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила возможность отмены рекомендации для банков об отказе выплаты дивидендов в 2023 году.
16:26
Объявлена программа форума «Арктика: настоящее и будущее»
Стала известна программа международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Она включает 54 сессии по актуальным направлениям развития Арктической зоны.
16:25
В Крыму рассказали об обнаруженном во время раскопок древнеримском светильнике
Директор Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев рассказал о новых археологических находках в Крыму.
16:23
Бизнес-форум «Сделано в Удмуртии» пройдёт 16 ноября
Бизнес-форум «Сделано в Удмуртии» состоится 16 ноября.
16:22
В Эрмитаже открылась выставка «Египтомания»
В Эрмитаже открылась выставка «Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Жан-Франсуа Шампольоном».
16:21
Врач Зяблова объяснила, почему при недосыпе повышается аппетит
Заместитель главного врача онлайн-сервиса Budu Елена Зяблова объяснила, почему при недосыпе повышается аппетит.
16:21
Бойцы Росгвардии уничтожили порядка 200 военных ВСУ за десять дней
Росгвардейцы за десятидневный период уничтожили порядка 200 украинских военных в ходе спецоперации на Украине.
16:16
Журналист Марголис: США желают увидеть «балканизацию России» и нацелены на её дробление
Администрация Соединённых Штатов желает увидеть «балканизацию России» и намерена нацелиться на российский Дальний Восток или Урал, считает американский журналист и писатель Эрик Марголис. Такое мнение он выразил в статье под заголовком «Остановите Третью мировую сейчас же» для Guardian Sri Lanka.
16:14
Стюарды отобрали антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо»
Стюарды стадиона АЕКа из Ларнаки (Кипр) отобрали у болельщицы киевского «Динамо» баннер антироссийского содержания во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.
16:11
ЦБ работает над альтернативами платёжных инструментов для российских туристов
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ работает над альтернативами платёжных инструментов для российских туристов.
16:11
Набиуллина заявила, что россияне должны иметь выбор в отношении судьбы валюты на счетах
У россиян должен быть выбор: оставить валюту на счетах с учётом всех рисков или добровольно конвертировать её в рубли, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
16:00
Захарян рассказал, как переписывался с Гризманном
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о переписке с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.
16:00
Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне
Глава Минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что боевики ВСУ нанесли ракетный удар по онкологическому диспансеру в Херсоне.
15:55
Неизвестный ворвался в дом спикера палаты представителей США Пелоси и напал на её супруга
Нападение совершено на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, пострадал её супруг Пол Пелоси, сообщила пресс-служба политика.
15:50
Жилина выиграла второй этап юниорского Гран-при России в Сочи
Фигуристка Вероника Жилина одержала победу на втором этапе юниорского Гран-при России. Турнир проходит в Сочи.
15:42
Захарян назвал обидным сорвавшийся переход в «Челси»
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян высказался о сорвавшемся переходе в лондонский «Челси».
15:41
ЦБ России видит признаки перегрева рынка жилья в стране
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила , что регулятор видит признаки перегрева рынка жилья в стране.