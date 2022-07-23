Экс-конгрессмен: в конгрессе процветает не только инсайдерская торговля — там ради обогащения не побоятся даже и разжечь войну

Американским законодателям давно пора запретить инсайдерскую торговлю, заявила в эфире Fox News экс-конгрессмен и бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард, комментируя новости о том, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которую давно подозревают в коррупции, блокирует законопроект о таком запрете. Между тем, как отметила Габбард, ещё опаснее то, что некоторые конгрессмены ради личной выгоды готовы провоцировать «новую холодную войну», ослабляя национальную безопасность страны.

Как выяснилось сегодня, демократы в гневе. Вообще в гневе они всегда — но на этот раз сердятся они на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Согласно свежим сообщениям прессы, озадачила демократов попытка Пелоси заблокировать законопроект, запрещающий членам конгресса участвовать в торгах на бирже, и они якобы пытаются теперь принудить Пелоси к тому, чтобы пропустить документ на рассмотрение её палаты. Но Нэнси хочет законопроект похоронить.

Появились такие новости вскоре после того, как муж Пелоси Поли П. в который уже раз сорвал банк, скупив акции компании, на которую непосредственным образом повлиял новый закон о чипах. А когда Нэнси сегодня задали вопрос о таком вот конфликте интересов, она в сердцах вышла из зала. Вот, полюбуйтесь.

ЖУРНАЛИСТ: Доводилось ли Вашему мужу когда-нибудь на протяжении Вашей карьеры покупать или продавать акции, пользуясь информацией, полученной от Вас?

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Нет. Категорически нет.



На этом её пресс-конференция завершилась. Похоже, наша пафосная Нэнси хочет нас убедить в том, что это всё чистая случайность, а Поли П. с каждой своей сделкой попадает в десятку. Вот он спустил миллион долларов на акции Tesla — и вдруг Байден чудом объявляет о новой сделке с компанией о закупке автомобилей. Выкинул почти шесть миллионов на Microsoft — и тут правительство заключает с ними очень вкусный контракт на 10 миллиардов. Набрал 20 тысяч акций производителя чипов под названием nVidia — а сенат следом принимает закон о чипах на 52 миллиарда долларов (такую сумму предполагается вложить в производство полупроводников в США. — ИноТВ). Видать, Поли П. — просто самый везучий человек в Напе, что в Калифорнии. Так ведь, Нэнси?

А с нами — Тулси Габбард, бывший член палаты представителей от Демократической партии и экс-кандидат в президенты. Ну что же, Тулси, Вы в палате работали, и, как всё это работает, знаете. Народ, как говорится, недоволен. Так что же, Нэнси теряет контроль над своей палатой?

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-член палаты представителей США: Поживём — увидим. А сейчас мы, Джесси, наблюдаем то же, что я видела, когда работала в конгрессе: как на чистую воду выводят откровенную коррупцию. Всё подтасовано: у нас на ответственных должностях сидят люди, которые принимают законы, вводящие в действие новые решения, и они видят: «Ага, вот какие сектора и компании от этого выиграют, пойду-ка вложусь в них, куплю те или те акции, или супругу скажу, чтобы купил, — вот и заработаем».



Я предложила законопроект, который подобное запретит — сделает так, чтобы члены конгресса, их спутники жизни, ну и в довесок старшие сотрудники их аппарата тоже не могли заниматься вот такой нелегальной деятельностью. Это же ведь инсайдерская торговля.



Но, как мне кажется, этот вопрос важно рассматривать и с другой точки зрения — особенно в нынешней обстановке, ведь есть ещё более опасные вещи, чем то, что мы в данном случае наблюдаем: некоторые члены конгресса вкладывают деньги в компании и сектора, которые выиграют от новой холодной войны или, к примеру, какого-либо конфликта. А это ведь те же самые люди, которые принимают решения, — и у них из-за этого появляется заинтересованность в том, чтобы разжигать такую напряжённость и эту новую холодную войну усугублять, поскольку она приносит им прямые доходы, и одновременно на деле ослаблять нашу национальную безопасность и вредить интересам американского народа.



Всё это происходит у нас на глазах, и нам, американскому народу, нужно это разглядеть, признать и со всей этой коррупцией покончить.



Дата выхода в эфир 22 июля 2022 года.