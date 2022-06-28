FP: Вашингтону и Киеву следует заключить с Москвой мир — пока такая возможность ещё есть
19 июня президент Украины Владимир Зеленский, вернувшись из своей поездки на линию фронта под Херсоном, заявил, что Киев продолжит сражаться с Россией и «вернёт всё своё». При этом ранее он дал чёткий сигнал, что намерен «освободить» и Крым*. Хотя подобное целеполагание и понятно, суровые реалии, царящие на поле боя на Украине, могут привести к тому, что чем дольше Киев стремится добиться силовой победы, тем больше вероятность того, что его в конечном итоге ждёт поражение. По этой причине США должны изменить свой курс, чтобы он отражал эту реальность, пишут в своей статье для Foreign Policy экс-конгрессмен и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард и старший научный сотрудник Defense Priorities Дэниэл Дэвис.
По мнению авторов, в ходе конфликта украинские войска превзошли общие ожидания и во многом именно по этой причине США и с десяток других западных стран начали активнее поставлять Киеву различные вооружения.
Украина рада каждой единице техники, даже несмотря на то, что поставки представляют собой непонятную смесь из современного и устаревшего вооружения как западного, так и советского образца. Однако обширная номенклатура систем требует специальной подготовки кадров, техобслуживания и разных боеприпасов. Поэтому к поставкам должна прилагаться сложная логистическая система, которая позволит без проблем использовать вооружения. На данный момент, правда, подобной системы на Украине не существует и этой стране в значительной мере приходится полагаться на импровизацию.
Между тем украинские лидеры требуют всё большего количества оружия, отмечая, что нынешних поставок явно недостаточно. В частности, на прошлой неделе советник президента Украины Михаил Подоляк написал, что вдобавок к уже обещанному оборудованию Украине нужно также «1000 гаубиц калибра 155 миллиметров; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 бронеавтомобилей; 1000 дронов». Масштаб этих запросов, по мнению Габбард и Дэвиса, показывает, насколько трудно будет украинским силам дать отпор российским войскам, не говоря уже о том, чтобы переломить ситуацию.
Между тем российские войска значительно превосходят Украину в плане артиллерийской мощи, из-за чего Киев несёт такие потери, которые он не может себе позволить, говорится в статье. При этом большая часть советского оборудования, которым Украина располагала до начала конфликта, оказалась выведена из строя, или же к нему кончились боеприпасы некоторых типов.
Однако политики как в Киеве, так и в Вашингтоне, судя по всему, закрывают глаза на эту реальность, полагают Габбард и Дэвис. На прошлой неделе Зеленский подтвердил, что планирует «вернуть» всю украинскую территорию, потерянную с 2014 года. Что же касается урегулирования конфликта путём переговоров, то он заявил, что у него «нет времени на разговоры» с Россией.
В то же время заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс недавно сообщила, что Пентагон «вполне способен» поддерживать Украину в течение 5, 10 или 20 лет. Тем не менее события на поле боя заставляют задаться вопросом, сможет ли Украина продержаться от пяти до десяти месяцев, не говоря уже о десятилетиях.
По мнению авторов, учитывая, что у Украины пока ещё есть время, а Киев контролирует 80% своей территории, изменение политики США спасло бы немало жизней украинцев и предотвратило бы дальнейшие территориальные потери Киева. В качестве программы минимум администрации Байдена следует не делать акцент на ослаблении России и вместо этого уделять главное внимание дипломатии, подталкивая Киев и Москву к мирному урегулированию. «В национальных интересах США не допустить обострения конфликта на Украине или его распространения за пределы страны. Предотвращение риска прямой конфронтации между США и Россией или Россией и НАТО играет невероятно важную роль, учитывая, какие ужасные глобальные последствия повлечёт за собой ядерная война», — полагают авторы.
Хотя то, как и когда закончится конфликт, решать Киеву и Москве, обороноспособность Украины поддерживается США. Украина играет свою роль в конфликте, как и сами США — однако интересы США не равны интересам Украины.
В рамках любого урегулирования сторонам предстоит решить целый ряд сложных вопросов, включая территориальные уступки и нейтральный статус Украины. Какими бы неприятными ни были варианты, их будет всё труднее реализовать по мере того, как Россия выполняет свои цели на поле боя.
«Прекращение этого конфликта — в интересах Украины, Европы, Соединённых Штатов и всего мира. На этом важном перепутье необходимо, чтобы США в частности и Запад в целом строили свою политику исходя из реалий на поле боя на Украине, а не опрометчиво стремились к недостижимому результату. Если закрывать глаза на реальность достаточно долго, то не исключено, что Украина может полностью проиграть конфликт, а также потерять те рычаги влияния, которые у неё сейчас есть», — подытоживают Тулси Габбард и Дэниэл Дэвис.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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