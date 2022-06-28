FP: Вашингтону и Киеву следует заключить с Москвой мир — пока такая возможность ещё есть

Киев и Вашингтон предпочитают закрывать глаза на тяжёлую ситуацию на поле боя, не понимая, что с течением времени переломить её Украине будет всё сложнее и сложнее, пишут для Foreign Policy экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард и старший научный сотрудник Defense Priorities Дэниэл Дэвис. По их мнению, Украине и США следует как можно скорее попытаться мирно урегулировать конфликт, пока позиции Киева на переговорах окончательно не ослабли.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский, вернувшись из своей поездки на линию фронта под Херсоном, заявил, что Киев продолжит сражаться с Россией и «вернёт всё своё». При этом ранее он дал чёткий сигнал, что намерен «освободить» и Крым*. Хотя подобное целеполагание и понятно, суровые реалии, царящие на поле боя на Украине, могут привести к тому, что чем дольше Киев стремится добиться силовой победы, тем больше вероятность того, что его в конечном итоге ждёт поражение. По этой причине США должны изменить свой курс, чтобы он отражал эту реальность, пишут в своей статье для Foreign Policy экс-конгрессмен и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард и старший научный сотрудник Defense Priorities Дэниэл Дэвис.

По мнению авторов, в ходе конфликта украинские войска превзошли общие ожидания и во многом именно по этой причине США и с десяток других западных стран начали активнее поставлять Киеву различные вооружения.

Украина рада каждой единице техники, даже несмотря на то, что поставки представляют собой непонятную смесь из современного и устаревшего вооружения как западного, так и советского образца. Однако обширная номенклатура систем требует специальной подготовки кадров, техобслуживания и разных боеприпасов. Поэтому к поставкам должна прилагаться сложная логистическая система, которая позволит без проблем использовать вооружения. На данный момент, правда, подобной системы на Украине не существует и этой стране в значительной мере приходится полагаться на импровизацию.

Между тем украинские лидеры требуют всё большего количества оружия, отмечая, что нынешних поставок явно недостаточно. В частности, на прошлой неделе советник президента Украины Михаил Подоляк написал, что вдобавок к уже обещанному оборудованию Украине нужно также «1000 гаубиц калибра 155 миллиметров; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 бронеавтомобилей; 1000 дронов». Масштаб этих запросов, по мнению Габбард и Дэвиса, показывает, насколько трудно будет украинским силам дать отпор российским войскам, не говоря уже о том, чтобы переломить ситуацию.

Между тем российские войска значительно превосходят Украину в плане артиллерийской мощи, из-за чего Киев несёт такие потери, которые он не может себе позволить, говорится в статье. При этом большая часть советского оборудования, которым Украина располагала до начала конфликта, оказалась выведена из строя, или же к нему кончились боеприпасы некоторых типов.

Однако политики как в Киеве, так и в Вашингтоне, судя по всему, закрывают глаза на эту реальность, полагают Габбард и Дэвис. На прошлой неделе Зеленский подтвердил, что планирует «вернуть» всю украинскую территорию, потерянную с 2014 года. Что же касается урегулирования конфликта путём переговоров, то он заявил, что у него «нет времени на разговоры» с Россией.

В то же время заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс недавно сообщила, что Пентагон «вполне способен» поддерживать Украину в течение 5, 10 или 20 лет. Тем не менее события на поле боя заставляют задаться вопросом, сможет ли Украина продержаться от пяти до десяти месяцев, не говоря уже о десятилетиях.

По мнению авторов, учитывая, что у Украины пока ещё есть время, а Киев контролирует 80% своей территории, изменение политики США спасло бы немало жизней украинцев и предотвратило бы дальнейшие территориальные потери Киева. В качестве программы минимум администрации Байдена следует не делать акцент на ослаблении России и вместо этого уделять главное внимание дипломатии, подталкивая Киев и Москву к мирному урегулированию. «В национальных интересах США не допустить обострения конфликта на Украине или его распространения за пределы страны. Предотвращение риска прямой конфронтации между США и Россией или Россией и НАТО играет невероятно важную роль, учитывая, какие ужасные глобальные последствия повлечёт за собой ядерная война», — полагают авторы.

Хотя то, как и когда закончится конфликт, решать Киеву и Москве, обороноспособность Украины поддерживается США. Украина играет свою роль в конфликте, как и сами США — однако интересы США не равны интересам Украины.

В рамках любого урегулирования сторонам предстоит решить целый ряд сложных вопросов, включая территориальные уступки и нейтральный статус Украины. Какими бы неприятными ни были варианты, их будет всё труднее реализовать по мере того, как Россия выполняет свои цели на поле боя.

«Прекращение этого конфликта — в интересах Украины, Европы, Соединённых Штатов и всего мира. На этом важном перепутье необходимо, чтобы США в частности и Запад в целом строили свою политику исходя из реалий на поле боя на Украине, а не опрометчиво стремились к недостижимому результату. Если закрывать глаза на реальность достаточно долго, то не исключено, что Украина может полностью проиграть конфликт, а также потерять те рычаги влияния, которые у неё сейчас есть», — подытоживают Тулси Габбард и Дэниэл Дэвис.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).