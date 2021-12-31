FAZ: Европа больше не может полагаться на США — время стать самостоятельнее

Несмотря на приход к власти в США Джо Байдена, изоляционистский настрой в американском обществе не снизился, пишет Клаус-Дитер Франкенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Автор отмечает, что Европа уже не может всегда рассчитывать на помощь Вашингтона, а это значит, что ей нужно накапливать собственные силы и становиться самостоятельнее во внешней политике.

В этом году в памяти останутся два события, в которых США играли главную и печальную роль, пишет журналист Клаус-Дитер Франкенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine: штурм Капитолия 6 января, а также вывод американских войск из Афганистана. Как отмечает Франкенберг, после штурма Капитолия у многих в мире возник вопрос: в состоянии ли США сдержать политический экстремизм и культурную поляризацию. Что же касается вывода войск из Афганистана, то это событие подорвало доверие и надёжность США — особенно на фоне заявлений Джо Байдена о том, что «Америка вернулась».

Многие американцы хотят, чтобы их правительство заботилось о проблемах внутри страны, а не за границей, отмечает автор. В первую очередь такого мнения придерживаются республиканцы, однако идею об изоляционизме поддерживают и многие сторонники партии демократов. Как следствие, многие страны сомневаются в том, что могут и дальше полностью рассчитывать на США, даже несмотря на приход к власти Байдена.

При этом геополитическая обстановка в мире сейчас такова, что занятая исключительно собой Америка — последнее, что нужно Западу, и как раз то, что нужно тем, «кто видит удачное стечение обстоятельств в российской агрессии и китайском экспансионизме», пишет Франкенберг. Россия угрожает Украине, Китай — Тайваню: как отмечает автор, противостояние великих держав выходит на опасный уровень.

Проблема Европы состоит в недостаточной самостоятельности, пишет Франкенберг. В ЕС хотят изменить эту ситуацию: в отношениях с Китаем Брюссель намерен больше не быть наивным, а выстраивать стратегическую линию. Что же касается России, то Брюссель не должен смиренно принимать попытки Москвы дискредитировать или посеять раздор в ЕС. Как пишет Франкенберг, ЕС должен намного решительнее реагировать на те моменты, когда Россия ставит под угрозу европейские ценности и интересы. Задачей Брюсселя должно быть поддержание стабильности в прилегающих к ЕС регионах.

Резюмируя, Франкенберг пишет, что в нынешнем мире великих держав Европа вынуждена становиться сильнее и самостоятельнее. Центральная роль в усилении Европы должна отводиться Германии — ключевому члену ЕС. По мнению Франкенберга, именно вокруг ФРГ должна строиться самостоятельная Европа, способная позаботиться о себе в годы кризисов и не обращающаяся за помощью к США каждый раз, когда на горизонте возникают проблемы.