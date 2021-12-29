Fox: американские эксперты беспокоятся, что политика Байдена ослабила позиции США в мире

Хотя после победы на выборах Джо Байден и провозгласил, что «Америка вернулась», многие эксперты полагают, что действия его команды привели лишь к ослаблению позиций США на мировой арене, пишет Fox News. В частности, как отмечает канал, беспокойство вызывает политика Байдена на российском и китайском направлениях.

Когда Джо Байден выиграл президентские выборы в ноябре 2020 года, он заявил, что «Америка вернулась» на мировую арену. Однако многочисленные ошибки его администрации привели к тому, что эксперты и ряд законодателей начали считать, что внешняя политика команды Байдена лишь ослабила позиции США в мире, в то время как Китай и Россия наращивают свою «агрессивную оборону», пишет Fox News.

Одним из провалов стал, в частности, вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года, который стал объектом для резкой критики после того, как «Талибан»* стремительно установил контроль над Кабулом, положив конец конфликту, длившемуся два десятилетия.

Более того, в середине августа Байден заверил общественность, что американские военные останутся в стране, пока США «не эвакуируют оттуда всех» американцев и их афганских союзников. Однако в декабре Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон всё же оставил в Афганистане 500 американских граждан, что куда больше, чем считалось ранее. Кроме того, уходя, США бросили в стране военную технику стоимостью миллиарды долларов.

Подобный хаотичный вывод войск привёл к тому, что ряд военных в отставке призвали уйти со своих постов высокопоставленных военоначальников и дипломатов в команде Байдена, включая главу Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли, министра обороны Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. Вместе с тем Байден и члены его администрации продолжают настаивать, что уход США из Афганистана окончился относительным успехом.

В то же время буквально через месяц после афганского фиаско США вписали новую страницу в историю отношений с Францией, своей стародавней союзницей, которая впервые за всё время отозвала из Вашингтона своего посла. Таким образом Париж выразил неудовольствие тем соглашением о строительстве подводных лодок, которое Великобритания и США подписали с Австралией. Побочным эффектом этой сделки стало то, что Австралия разорвала аналогичный договор с Францией, которая расценила подобный шаг как «удар в спину».

Что касается Европы, то отношения США с Россией также накалились, когда Москва развернула у украинской границы военную группировку численностью 100 тыс. человек. При этом ряд чиновников не исключает, что Россия запланировала полномасштабное вторжение в эту страну уже на начало 2022 года.

На китайском же направлении Байден в ноябре попал под критику Пекина после того, как Госдеп сообщил, что пригласил Тайвань на декабрьский «саммит за демократию». В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что рост китайской военной активности в районе Тайваня говорит о том, что Пекин, возможно, «репетирует» будущие силовые действия в этом регионе.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.