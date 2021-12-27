Эксперт CNN: ностальгия по СССР — костяк политического имиджа Путина

Чувство «обиды» от распада Советского Союза и ностальгия по СССР — важнейшие элементы привлекательности Владимира Путина как политика, заявила в эфире CNN эксперт канала по международным отношениям Сьюзен Глассер. По мнению аналитика, одной из целей российского лидера является устранение миропорядка, сложившегося после коллапса «советской империи».

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Мы очень чётко заявляем о том, что России не следует посягать на суверенитет Украины и что мы должны отстаивать — и отстаиваем — её территориальную целостность. По этому вопросу мы сотрудничаем с союзниками, и мы чётко дали понять, что готовы ввести такие санкции, каких вам ещё видеть не приходилось.

С таким предупреждением в адрес России по поводу потенциального вторжения на Украину выступила вице-президент Камала Харрис. А между тем мир отмечает 30-ю годовщину распада Советского Союза — однако российский президент Владимир Путин продолжает ту эпоху превозносить.

Обсудим мы всё это с экспертом CNN по международным отношениям Сьюзен Глассер. Сьюзен, очень приятно вас видеть! Одна из загадок нынешнего сдвига внутри России заключается в том, что при коммунистическом режиме были убиты миллионы россиян, однако Путин заявлял, что распад советской империи был великой трагедией, а теперь вот уже некоторое время разжигает ностальгию по СССР. Чего он надеется добиться, вновь взывая к жизни призраки Советского Союза?





СЬЮЗЕН ГЛАССЕР, эксперт CNN по международным отношениям: Знаете, мне кажется, что одна из важнейших вещей, которые следует усвоить о продолжающемся два десятилетия правлении Путина, — это то, что ностальгия по СССР, как вы выражаетесь, представляет собой костяк его политической привлекательности.





Речь здесь о своего рода чувстве обиды — и на самом деле Путин стал постоянно говорить про то, что Россию нужно сделать «снова великой», задолго до того, как Дональд Трамп заявил о намерении сделать «снова великой Америку», направив взор назад. Вообще, заявление о том, что распад Советского Союза представляет собой «величайшую» — не великую даже, — именно «величайшую геополитическую катастрофу XX века», Владимир Путин сделал ещё в 2005 году — то есть ни Вторую мировую, ни ГУЛАГ, ни Первую мировую он во внимание не принял.





И он продолжает в том же духе — например, не далее чем на этой неделе он назвал распад CCCР «исторической трагедией». А смысл всего этого, по существу, в том, чтобы пересмотреть миропорядок, созданный после распада СССР, и в итоге от него избавиться.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2021 года.