Der Spiegel: болгарский депутат продемонстрировал нацистское приветствие в Европарламенте

21:17
Сакамото: удивлена, что завоевала бронзу на Олимпиаде-2022
Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала бронзовую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.
21:14
Замглавы МИД Вершинин: Запад услужливо подсказывает России сценарии нападения на Украину
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Запад «услужливо подсказывает» России сценарии нападения на Украину
21:12
Косторная тепло поздравила Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная поздравила Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине.
21:08
МИД России назвал высылку замглавы посольства США Бартла Гормана ответной мерой
В МИД России заявили, что заместитель главы дипмиссии США в Москве Бартл Горман был выслан из страны в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника.
21:04
Глава британского МИД призвала Китай оказать влияние на Россию по ситуации вокруг Украины
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы снизить напряжённость на границе с Украиной.
21:04
Американский блогер высмеял судью, который поставил Трусовой высокие оценки за компоненты
Американский блогер и музыкант Джонатан Байер высмеял высокие оценки за компоненты российской фигуристки Александры Трусовой от азербайджанского судьи в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.
21:02
В Петербурге произошло обрушение фасада в бывшем здании завода «Красный треугольник»
Обрушение фасада произошло в здании бывшего завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге.
20:58
Плющенко высказался о Щербаковой и Трусовой после произвольной программы на ОИ-2022
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подвёл итоги выступлений в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.
20:52
Плющенко поддержал Валиеву после неудачной произвольной программы на ОИ
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине.
20:50
Жители села Николаевка в ЛНР рассказали о сильных обстрелах
Жители села Николаевка в самопровозглашённой Луганской народной республике рассказали RT, что 17 февраля слышали сильные взрывы.
20:49
Фетисов: хочется радоваться за двух победительниц, но за Камилу до слёз обидно
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов подвёл итоги соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.
20:47
Китай призвал не обходить стороной проблему расширения НАТО на фоне украинского кризиса
При разрешении украинского кризиса нельзя обходить стороной проблему расширения НАТО, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.
20:43
Черчесов: хочется верить, что Валиева ещё возьмёт своё
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет лидера чемпионата Венгрии «Ференцварош», высказал своё мнение о результатах соревнований одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.
20:42
В ДНР призвали командование ВС Украины вернуться к перемирию
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов призвал командование украинских силовиков вернуться к перемирию.
20:38
Касаткина — о реакции Трусовой на ОИ: зачем в сеть сливают такие видео из закулисья
Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о реакции фигуристки Александры Трусовой на серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине.
20:38
В Москве прошла международная конференция «Арктика: гуманитарные векторы развития»
В Москве завершилась международная конференция «Арктика: гуманитарные векторы развития». Она была организована в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд Росконгресс.
20:36
В Народной милиции ЛНР сообщили, что сбили беспилотник украинской армии
В самопровозглашённой Луганской народной республике несколько часов назад сбили украинский беспилотник, который корректировал миномётный обстрел по посёлку Донецкому.
20:34
Бомбардировщики ВКС России Ту-22 выполнили патрулирование над Белоруссией
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России в ходе проведения совместного учения «Союзная решимость — 2022» выполнили трёхчасовое патрулирование над Белоруссией.
20:27
В 14-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей
В пятницу, 18 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов наград высшей пробы и одна бронзовая медаль.
20:22
В Петербурге открылась выставка «Пётр Первый. Жизнь во благо России»
В музее Академии художеств Санкт-Петербурга открылась выставка «Пётр Первый. Жизнь во благо России», посвящённая 350-летию со дня рождения императора.
20:21
В Сочи открывается Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
В четверг, 17 февраля, в Сочи открывается Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
20:19
Винер-Усманова считает, что Валиева завоюет золото на следующей Олимпиаде
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
20:16
Первый эшелон с военными и техникой вернулся с учений в Крыму в пункт дислокации в Чечне
Первый эшелон с военными и техникой вернулся с учений в Крыму в пункт дислокации в Чечне. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны России.
20:14
Стоимость золота поднялась выше $1900 за унцию
Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex поднялась выше $1900 за тройскую унцию впервые с июня 2021 года, следует из данных торговой площадки.
20:13
Конюхов отправится в кругосветное путешествие на катамаране на солнечной энергии
Путешественник Фёдор Конюхов отправится в кругосветное путешествие на катамаране на солнечной энергии.
20:12
Жулин: если Трусова включит разум, то поймёт, почему Щербакова первая
Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на серебро Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.
20:08
В Ленобласти смягчили ряд антикоронавирусных мер
В Ленинградской области кафе, рестораны и дискотеки смогут принимать клиентов до 2:00 с 21 февраля. Соответствующие изменения в антикоронавирусное постановление внёс губернатор Александр Дрозденко.
20:06
Сомнолог Прокопьева рассказала о возможных причинах дневной сонливости
Пульмонолог и сомнолог клиники «Медицея» Людмила Прокопьева рассказала о возможных причинах дневной сонливости.
20:06
В ДНР заявили о ранении жительницы республики после обстрелов со стороны ВСУ
В результате обстрела со стороны украинских военных ранения получила жительница самопровозглашённой Донецкой народной республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
20:06
Овсянников высказался о ситуации с Валиевой на Олимпиаде в Пекине
Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы, серебряный призёр Олимпиады 1998 года Олег Овсянников высказался о ситуации с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.
20:05
ЦБ: жители Московского региона стали чаще жаловаться на банки из-за мошенников
Жители Москвы и Московской области стали чаще жаловаться на банки в связи с действиями мошенников, заявили в пресс-службе ГУ Центробанка по Центральному федеральному округу.
20:04
Щербакова: когда я получила травму в Новогорске, то перестала верить, что буду выступать на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась на пути к олимпийскому золоту.
20:04
Опрос: 27% россиян заявили, что школьникам не нужно задавать домашние задания
Сайт kp.ru провёл опрос, посвящённый домашним заданиям для школьников.
20:03
Синоптик Тишковец назвал аномально тёплой погоду в Московском регионе
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал погоду в столичном регионе.
19:57
Жулин считает, что МОК и WADA уничтожили Валиеву
Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал итоги соревнования одиночниц на Олимпиаде в Пекине.
19:56
Щербакова: ни на какие соревнования не приезжаю с ощущениями, что я фаворит
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала свою победу на зимних Олимпийских играх в Пекине.
19:54
Замглавы МИД Вершинин осудил попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал несостоятельными и безосновательными попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине.
19:49
Замглавы МИД Вершинин: за семь лет Киев не исполнил ни одного пункта Минских соглашений
За семь лет Киев не исполнил полноценно ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Об этом заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин.
19:47
Медведева обратилась к Щербаковой после победы на Олимпиаде и назвала её «котик»
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поздравила Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх в Пекине.
19:44
Двукратная олимпийская чемпионка Витт о Валиевой: она была похожа на тень
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт высказалась о провале на ОИ в Пекине Камилы Валиевой.
19:44
В «Самбо-70» отреагировали на слова Трусовой после произвольной программы
Президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал эмоции российской фигуристки Александры Трусовой после женского одиночного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
19:43
Песков прокомментировал заявление Байдена о риске российского «вторжения» на Украину
Заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена о риске «вторжения» России на Украину в ближайшие дни нагнетает обстановку. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
19:39
Стало известно, когда Щербакова и Трусова получат олимпийские медали
Стало известно, когда состоится церемония награждения фигуристок по итогам соревнований у женщин на Олимпиаде в Пекине.
19:39
Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом»
«Зенит» и «Бетис» определились со стартовыми составами на матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
19:34
Депутат Туров назвал заявления Байдена о возможности «вторжения» России на Украину фейками
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней.
19:34
Путин назвал борьбу с бедностью важнейшим вопросом для властей России
Российским властям нужно решать один из важнейших вопросов — бороться с бедностью, заявил президент России Владимир Путин.
19:33
Урманов: Щербакова большая умница, профессионал и надёжный товарищ
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов отреагировал на победу Анны Щербаковой в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.
19:32
Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде
Международный союз конькобежцев (ISU) определил список фигуристок, которые примут участие в показательных выступлениях на Олимпиаде.
19:27
В ОКР поддержали Валиеву, занявшую четвёртое место на ОИ-2022
В Олимпийском комитете России (ОКР) поддержали фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине.
19:26
Замгенсека ООН заявила, что напряжённость вокруг Украины достигла максимума с 2014 года
Замгенсека ООН Розмари Ди Карло заявила, что напряжённость вокруг Украины достигла максимума с 2014 года. Об этом она сказала в ходе заседания Совета Безопасности ООН.