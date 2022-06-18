BFM TV: от Украины потребовали прекратить прославление Бандеры, если она хочет в ЕС

Адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд заявил в эфире BFM TV, что Украина сможет войти в состав Евросоюза только тогда, когда перестанет прославлять украинских коллаборационистов. По словам Кларсфельда, нельзя одновременно устанавливать памятник на месте расстрела десятков тысяч евреев в Бабьем Яру и называть улицы именем Степаны Бандеры или других нацистских приспешников.

ВЕДУЩАЯ BFM TV: Вы за вступление (Украины в Евросоюз. — ИноТВ)?

АРНО КЛАРСФЕЛЬД, адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев: Я за — очевидно, что Украина входит в европейскую семью. Но чтобы на законных основаниях войти в европейскую семью, чтобы стать частью Европейского Союза, Украина должна вернуться к своей истории и прекратить прославление тех, кто сотрудничал с нацистами и убивал десятки тысяч евреев. В Киеве есть место под названием Бабий Яр — к нему ведёт улица Степана Бандеры, которого восхваляют в школе и который уничтожил десятки тысяч евреев…

ВЕДУЩАЯ: Давайте остановимся на…

АРНО КЛАРСФЕЛЬД: …и который сотрудничал с нацистами. Так что мы не можем… Европа одновременно представляет собой экономические и правовые ценности, но также моральные ценности. И нельзя возводить в Бабьем Яру памятник евреям, которых расстреляли не только нацисты, но и десятки тысяч украинцев, и в то же время прославлять тех, кто уничтожал евреев, это невозможно. Так что в этом случае Украине нет места в Европе, если она не вернётся к своей истории. И в плане действий, о котором говорил президент (Макрон. — ИноТВ), должно быть прописано, что Украина должна критически взглянуть на свою историю и прекратит прославлять таких людей, как Степан Бандера…

ВЕДУЩАЯ: Именно, и я бы хотела, чтобы мы остановились на…

АРНО КЛАРСФЕЛЬД: …или Роман Шухевич.