BFM TV: от Украины потребовали прекратить прославление Бандеры, если она хочет в ЕС

Адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд заявил в эфире BFM TV, что Украина сможет войти в состав Евросоюза только тогда, когда перестанет прославлять украинских коллаборационистов. По словам Кларсфельда, нельзя одновременно устанавливать памятник на месте расстрела десятков тысяч евреев в Бабьем Яру и называть улицы именем Степаны Бандеры или других нацистских приспешников.
ВЕДУЩАЯ BFM TV:Вы за вступление (Украины в Евросоюз. — ИноТВ)?
АРНО КЛАРСФЕЛЬД, адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев:Я за — очевидно, что Украина входит в европейскую семью. Но чтобы на законных основаниях войти в европейскую семью, чтобы стать частью Европейского Союза, Украина должна вернуться к своей истории и прекратить прославление тех, кто сотрудничал с нацистами и убивал десятки тысяч евреев. В Киеве есть место под названием Бабий Яр — к нему ведёт улица Степана Бандеры, которого восхваляют в школе и который уничтожил десятки тысяч евреев…
ВЕДУЩАЯ:Давайте остановимся на…
АРНО КЛАРСФЕЛЬД:…и который сотрудничал с нацистами. Так что мы не можем… Европа одновременно представляет собой экономические и правовые ценности, но также моральные ценности. И нельзя возводить в Бабьем Яру памятник евреям, которых расстреляли не только нацисты, но и десятки тысяч украинцев, и в то же время прославлять тех, кто уничтожал евреев, это невозможно. Так что в этом случае Украине нет места в Европе, если она не вернётся к своей истории. И в плане действий, о котором говорил президент (Макрон. — ИноТВ), должно быть прописано, что Украина должна критически взглянуть на свою историю и прекратит прославлять таких людей, как Степан Бандера…
ВЕДУЩАЯ:Именно, и я бы хотела, чтобы мы остановились на…
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