Le Figaro: в Лионе Макрона встретили погромом мэрии и протестами

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Лион, в том числе для того, чтобы почтить память героев «Сопротивления» времён Второй мировой войны. Но лионцы встретили его протестами и даже погромом мэрии, пишет Le Figaro. Полиция разгоняла несанкционированный митинг слезоточивым газом.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Лион. Однако там его встретили протестами и погромами, сообщает Le Figaro.



Протестующие ворвались в здание мэрии 3-го округа Лиона, выломав двери. «Молодой мужчина в капюшоне выбил огнетушителем дверь мэрии 3-го округа. В здание вошли несколько человек», — сообщали журналисты. При этом полиция быстро прибыла на место происшествия. «Людей, вошедших в мэрию, очень быстро вытеснили», — уточняют очевидцы.



Муниципальный советник Вероник Дюбуа Бертран прокомментировала: «Я понимаю желание протестовать, но, на мой взгляд, погром — это не решение». Теперь мэрию охраняет полиция. Из-за этой ситуации пришлось отложить встречу президента и мэра Лиона Грегори Дусе, и Макрон покинул Лион.



Митингующие стали собираться у тюрьмы Монлюк — памятника, связанного с французским «Сопротивлением», — которую посещал Макрон, заранее, чтобы выразить свой протест против приезда президента. По оценкам властей, собралось 3 тыс. человек, по оценке профсоюзов — 5 тыс. человек. Полиция разгоняла митинг с применением слезоточивого газа.



Помимо мэрии, повреждения получили припаркованные автомобили, автобусная остановка, мусорный бак; а также протестующие жгли поддоны. Полиция арестовала трёх человек за погромы и метания предметов.



Власти Лиона заранее запретили собрания вокруг тюрьмы, но французские профсоюзы всё равно призвали людей прийти туда, чтобы почтить память членов «Сопротивления», которые боролись против Гитлера, пишет Le Figaro.