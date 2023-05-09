Le Figaro: в Лионе Макрона встретили погромом мэрии и протестами

13:45
Путин присвоил 55-му отдельному вертолётному полку наименование «гвардейский»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку почётного наименования «гвардейский».
13:45
Мальчик Алёша из Белгородской области пожелал участникам СВО вернуться домой здоровыми
Мальчик Алексей Павличенко из Белгородской области побывал на параде Победы в Москве. В разговоре с RT он пожелал участникам специальной военной операции вернуться домой здоровыми, где их будет ждать мирное небо над головой.
13:43
Сторонники экс-премьера Пакистана Имрана Хани сообщили о его похищении
Экс-премьера Пакистана, лидера Движения за справедливость Имрана Хана похитили из здания суда, заявил вице-премьер партии Фавад Чаудри.
13:41
AFP: Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
13:31
Посольство России направит МИД Австрии ноту протеста после осквернения захоронения
Посольство России в Австрии направит ноту протеста австрийскому МИД после осквернения советского воинского захоронения в Эбенфурте.
13:29
Члены Совета чемпионов Федерации бокса России возложили цветы к мемориальному комплексу
Члены Совета чемпионов Федерации бокса России возложили цветы на территории мемориального комплекса «Братские могилы» в Ташкенте.
13:20
ТАСС: в Татарстане упал параплан, пилот погиб
В экстренных службах сообщили о гибели парапланериста около села Светлое Озеро в Татарстане.
13:18
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии
Вандалы осквернили советское воинское захоронение в австрийской общине Эбенфурте (Нижняя Австрия): неизвестные повредили барельеф на памятнике воинам.
13:16
Мишустин: Россия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Киргизией
Россия заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Киргизией, заявил российский премьер Михаил Мишустин в ходе встречи с киргизским лидером Садыром Жапаровым.
13:12
Игрок «Сочи» Жоаозиньо поддержал получение российских паспортов Малкомом и Клаудиньо
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о своём отношении к получению игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.
13:11
На Украине сообщили о решении заочно судить экс-руководство МВД времён Януковича
Экс-главу МВД Украины, его заместителя и бывшего директора департамента матобеспечения будут судить заочно по делу о «евромайдане», заявили в офисе генпрокурора Украины.
13:03
Бронемашины «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы
Новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» приняли участие в параде в честь Дня Победы в Москве.
12:57
Степанова посетила парад Победы на Красной площади
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова посетила Красную площадь в честь парада Победы.
12:51
Алмейда: Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб
Бразильский нападающий Неймар может покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».
12:50
Мишустин: рассчитываем, что в Киргизии обеспечат комфортные условия российскому бизнесу
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду, что власти Киргизии обеспечат комфортные условия российскому бизнесу.
12:49
Geo: бывший премьер Пакистана Имран Хан задержан
Бывший премьер-министр Пакистана, лидер Движения за справедливость Имран Хан задержан, сообщает Geo News.
12:42
Кучаев: Фернандес ездил на экономтакси и не носил брендовые вещи
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о скромности бывшего защитника команды Марио Фернандеса.
12:38
Рябков: для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства
Для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
12:31
Мэр: ВСУ ударили по Первомайску в ЛНР
ВСУ ударили по городу Первомайску в ЛНР, сообщили мэр Сергей Колягин. По его словам, зафиксировано несколько прилётов.
12:31
Шольц 9 мая заявил, что прошлое не сможет одержать победу над будущим
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что посыл «нынешнего 9 Мая» заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим.
12:25
Салихова ответила Егорову на предложение «закрыть пасть»
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова бывшего арбитра ФИФА Сергея Егорова в свой адрес.
12:22
Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе в честь Дня Победы
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе «Пушка» в честь Дня Победы.
12:21
Посол России Андреев назвал безобразием инцидент на мемориальном кладбище в Варшаве
Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал инцидент на мемориальном кладбище в Варшаве.
12:13
Куренков: думаю, сегодня мы справимся с пожарами в Курганской области
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что, по его мнению, сегодня, 9 мая, ведомство справится с пожарами в Курганской области.
12:12
Кучаев назвал сборы при Гончаренко убийственными
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос о самых тяжёлых сборах в карьере.
12:07
Сихарулидзе сообщил, что вопрос о переходе Чиризано в сборную Чехии решится 18 мая
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе обозначил сроки, когда будет определено будущее Дарио Чиризано.
11:57
«СТРАНА.ua»: в Киеве в День Победы несут цветы к Вечному огню
Люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы в Киеве в День Победы, сообщает издание «СТРАНА.ua».
11:56
Агрессивная толпа помешала послу России возложить венок к мемориалу в Варшаве
Агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.
11:53
Ковингтон: с Махачевым будет очень лёгкий бой
Американский боец UFC Колби Ковингтон заявил о желании провести поединок с россиянином Исламом Махачевым.
11:49
В офисе Зеленского призвали не рассматривать наступление ВСУ как одно решающее сражение
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.
11:42
Рябков: Россия видит только попытки давления со стороны США по теме Гершковича
Россия видит только попытки давления и угроз со стороны США по теме обвинённого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
11:41
Президент «Оренбурга» высказался о чемпионском коридоре для «Зенита»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о чемпионском коридоре для «Зенита» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
11:41
Рябков: запросами о консульском посещении Гершковича занимаются соответствующие службы
Запросы о консульском посещении журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича рассматривают соответствующие службы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
11:39
Мишустин назвал подвиг ветеранов нравственным ориентиром
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подвиг ветеранов Великой Отечественной войны является нравственным ориентиром.
11:27
Винер: мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила уверенность в том, что Россия создаст альтернативу Олимпийским играм.
11:25
МИД России: встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдёт в Стамбуле 10—11 мая
Встреча высокого уровня по зерновой сделке состоится в Стамбуле 10—11 мая в четырёхстороннем формате, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
11:19
Мурашко заявил, что Прилепин получает всю необходимую медпомощь
Писатель Захар Прилепин получает всю необходимую ему медпомощь, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
11:15
Семак заявил о желании продолжить работу в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своём будущем в клубе.
11:12
Рябков: послы Британии и США не были приглашены на парад Победы
Послы Британии и США Дебора Броннерт и Линн Трейси не были приглашены на парад Победы на Красной площади. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
11:04
Родри: «Реал» — король Лиги чемпионов, но «Сити» жаждет реванша
Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».
11:03
В России за сутки госпитализированы 375 человек с коронавирусом
В России за последние сутки госпитализированы 375 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 283 человека.
10:53
Кафельников: хочу, чтобы «Зенит» навсегда исчез вместе с судьями, которые им помогают
Бывшая первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о досрочном чемпионстве «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
10:47
Путин: против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность
Россия дала отпор международному терроризму и сможет защитить жителей Донбасса, заявил российский президент Владимир Путин.
10:42
Путин отметил благодарное отношение лидеров стран СНГ к подвигу предков
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне отметил благодарное отношение лидеров СНГ к подвигу предков.
10:41
Лидер Приднестровья: силовики находятся на боевом посту, чтобы предотвратить провокации
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский, комментируя возможность провокаций со стороны Украины, заявил, что сотрудники правоохранительных органов находятся на боевом посту, чтобы предотвратить теракты.
10:40
Жоаозиньо признался, что хочет остаться в «Сочи»
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал своё будущее в клубе.
10:35
Путин: украинский народ стал заложником госпереворота и преступного режима
Президент России Владимир Путин заявил, что украинский народ стал заложником госпереворота.
10:30
Актёр Мэттью Макконахи сыграет в новом криминальном триллере
Актёр Мэттью Макконахи исполнит главную роль в предстоящем криминальном триллере под названием The Rivals of Amziah King («Соперники Амзиа Кинга»), режиссёром которого выступит Эндрю Паттерсон.
10:29
Путин назвал любую идеологию превосходства отвратительной
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне назвал любую идеологию превосходства отвратительной.
10:28
Егоров: Салиховой пора закрыть свою пасть, она очень много говорит
Бывший арбитр ФИФА Сергей Егоров отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».