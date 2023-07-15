Le Figaro: французы раскритиковали итоги «ста дней» Макрона

За сто первых дней своего второго срока президент Франции Эммануэль Макрон не выполнил задачи по «успокоению» населения и плохо продвинулся в достижении поставленных целей, приводит Le Figaro мнение подавляющего числа французов. Согласно опросу Odoxa-Backbone Consulting, после беспорядков молодёжи больше всего жители Франции недовольны прогрессом в вопросе поддержания правопорядка на территории страны.

Если верить подавляющему большинству французов, обещанные президентом «сто дней успокоения» не удались, пишет Le Figaro. Согласно последнему опросу Odoxa-Backbone Consulting, 78% респондентов считают, что к 14 июля Эммануэль Макрон не выполнил поставленной задачи, не меньше 43% — что его проект «совсем» не реализован. Лишь среди сторонников правящей партии «Возрождение» 61% уверен в успехе планов президента.

Жители Франции недовольны работой правительства: 75% опрошенных заявили, что оно мало и совсем не продвинулось в достижении поставленных целей. Как напоминает издание, весной глава государства объявил о трёх основных направлениях действий властей: трудоустройство, закон и республиканско-демократический порядок, а также «прогресс для улучшения жизни». После недавних беспорядков французы предсказуемо сильнее всего критиковали результаты по второму направлению: 81% участников опроса считает, что правительство «недостаточно» или «совсем» не продвинулось в этом вопросе. Неудовлетворительными также названы действия по улучшению системы здравоохранения (79%), образования (80%) и улучшению условий работы при росте зарплат (76%).

Хотя Эммануэль Макрон не намерен менять премьер-министра, 65% французов выступают за отставку Элизабет Борн. В прошлом году этот показатель составлял 57%: он вырос после принятия пенсионной реформы. Тогда как 70% сторонников «Возрождения» не хотят кадровых перестановок в правительстве, среди других партий левого и правого толка все поддерживают уход Борн: 52% республиканцев, 55% социалистов, 75% сторонников «Непокорённой Франции» и 81% Национального объединения.

После беспорядков, которые продолжались всю неделю, решение Эммануэля Макрона нарушить традицию выступлений президента по случаю 14 июля не понравилось жителям страны, указывает Le Figaro. Согласно опросу, 60% французов хотели бы, чтобы глава государства произнёс речь в телеэфире. В апреле он уже назначил «первое подведение итогов» как раз в День взятия Бастилии, когда отмечается национальный праздник. Жестокие погромы только подогрели желание французов услышать от президента, что он выполняет свои обязательства. В среду Эммануэль Макрон объявил, что подведёт итоги «около 14 июля», как и обещал, не сообщая конкретных сроков.