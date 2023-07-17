Le Figaro: «роспуск парламента или референдум» — Макрону дали совет по выходу из «политического тупика»

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует распустить парламент или провести референдум по пенсионной реформе, приводит Le Figaro шокирующее предложение бывшего председателя Нацсобрания и Конституционного совета, а также экс-главы МВД Жан-Луи Дебре. По словам политика, данный самому себе срок в сто дней для успокоения страны «не оправдал надежд президента», поэтому правительству нужно вернуть «политическую волю» и принять решительные меры для борьбы с инфляцией.

Бывший председатель Национального собрания и Конституционного совета Франции Жан-Луи Дебре выступил с шокирующим предложением для Эммануэля Макрона: он советует распустить парламент или провести референдум, пишет Le Figaro. Экс-глава МВД при Жаке Шираке, Дебре считает, что «для выхода из текущего политического тупика» необходимо «вернуться к суверену, то есть народу».

«Роспуск (Нацсобрания. — ИноТВ) или референдум — вот выбор президента», — заявил политик в интервью газете Le Parisien. Он напомнил, что генерал де Голль «решил кризис 1968 года, обратившись к суверенному народу» после роспуска Национального собрания, хотя оно поддерживало президента. «Нельзя принимать такие важные законы, как пенсионная реформа, без всенародного обсуждения», — подчёркивает Дебре. Как напоминает издание, не получив большинства в Нацсобрании, французское правительство воспользовалось статьёй 49.3 Конституции и приняло реформу в обход голосования.

По словам бывшего председателя Нацсобрания, Эммануэль Макрон «закрылся в своём слогане о ста днях, обещая успокоить страну» до 14 июля. Однако, как указывает Дебре, эти сто дней «не оправдали надежд президента». Политик жалуется на «утрату национального самосознания» и призывает «снова найти политическую волю». При этом он иронизирует над тем, к каким результатам могут привести потенциальные перестановки в правительстве: «Французам наплевать на смену министров: они знают от силы четыре—пять».

Наконец, Жан-Луи Дебре выступает за принятие «решительных мер с немедленными результатами» для борьбы с «фундаментальной проблемой покупательской способности». Затем экс-глава МВД предлагает заняться школьной и судебной реформой, но «не распыляться». В то же время он высказывает больше сомнений по новому закону об эмиграции и отмечает, что «предложенный текст будет уже 21-м с 1981 года, а задачи остаются теми же». При этом Дебре подчёркивает, что у Франции «есть все законные средства для борьбы с нелегальной миграцией», рассказывает Le Figaro.