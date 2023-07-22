Times: «рискуем распадом нации» — Макрон призвал новых министров извлечь уроки из беспорядков
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о возможном «распаде» нации, если новый состав правительства не сможет извлечь уроки из недавних беспорядков, последовавших за убийством полицией подростка североафриканского происхождения, сообщает The Times.
В телеобращении перед началом первого заседания кабинета министров в новом составе Макрон заявил, что беспорядки обнажили «риск распада, глубокого раскола нации». Он призвал министров «извлечь уроки из того, что произошло, и дать обоснованные ответы», добавив, что это будет одной из их главных задач после летних каникул.
Как напоминает газета, в июне этого года в стране вспыхнули самые масштабные беспорядки за последние 18 лет. Города по всей стране почти неделю страдали от насилия, грабежей и вандализма, виновниками которых были, в основном, молодые люди из числа этнических меньшинств. Власти обвинялись в терпимости к системному расизму в полиции. Лидеры общин в неблагополучных районах заявили, что миллиарды евро, вложенные в развитие их кварталов после беспорядков в 2005 году, мало что изменили.
В отчёте 2018 года, подготовленном по заказу Макрона, рекомендовалось потратить €48 млн на восстановление городов, но он отказался от этого плана. «Однако найти альтернативу может оказаться непросто, учитывая, что правительство едва сдерживает инфляцию», — предупреждает издание.
Сам Макрон надеется, что перестановка в правительстве станет поворотным моментом на фоне попыток отойти от беспорядков и протестов против пенсионной реформы. Тем временем, проведённый на этой неделе, опрос показал, что 55% избирателей считают решение президента сохранить на своём посту премьер-министра Элизабет Борн неправильным. Как поясняет газета, Борн сыграла важную роль в проталкивании пенсионных реформ Макрона через парламент без голосования. Хотя рейтинг одобрения президента продемонстрировал признаки восстановления с тех пор, как утихли пенсионные протесты, по данным недавнего опроса он всё ещё остаётся низким и не превышает 29%, констатирует издание.
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