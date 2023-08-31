Daily Telegraph: у Украины есть лишь призрачный шанс на вступление в ЕС

Брюссель может продолжать обещать Киеву членство в Евросоюзе, но такого никогда не случится, поскольку это дорого обойдётся Франции, Германии и блоку в целом. Как пишет The Daily Telegraph, при этом Европа должна и дальше вооружать Украину и спонсировать продолжение конфликта с Россией, однако давать ложные обещания Киеву у ЕС пока получается намного лучше.

«Расширение Европейского союза перестало быть просто мечтой, — заявил на этой неделе в Словении президент Европейского совета Шарль Мишель. — Настало время двигаться вперёд». Как считает автор The Daily Telegraph, Мишель абсолютно прав: ЕС должен проявить смелость и принять к 2030 году новых членов, и первой среди этих стран должна стать Украина. Однако это — лишь ложная надежда, и господин Мишель сам прекрасно это понимает.

Как отмечает автор материала, шансы на принятие в ЕС страны размером с Украину или любого другого кандидата, например, Молдавии, призрачны. Причём по двум причинам: во-первых, из-за подрыва влияния Франции и Германии внутри блока, а во-вторых, из-за финансовых затрат для организации, не склонной к благотворительности.

Для начала стоит рассмотреть сугубо экономический эффект. Влившись в союз, Украина стала бы его беднейшим членом с большим отрывом: доход украинцев на душу населения вдвое ниже, чем в Болгарии. Принимая во внимание экономический ущерб от военных действий и предстоящие астрономические затраты на восстановление, Украина поглотит поистине невероятные объёмы из фондов ЕС на помощь в развитии, на которые и так уже приходится порядка четверти бюджета.

Ещё следует учесть крупнейшую статью бюджета ЕС — субсидии на сельское хозяйство. У Украины, пожалуй, крупнейшие сельскохозяйственные угодья в Европе. 55% её территории используется под пахотные земли, и её фермеры получат право на львиную долю средств, предусмотренных Единой сельскохозяйственной политикой ЕС, — причём, по-видимому, за счёт Франции, главного выгодополучателя на сегодняшний момент.

Кроме того, членство Украины лишит средств других бедных членов — в первую очередь Румынию, Венгрию, Грецию и Польшу. Некоторые страны-иждивенцы вроде Чехии и Португалии в одночасье превратятся в спонсоров. Чтобы смягчить удар, у богатейших стран, Франции и Германии, не останется иного выбора, кроме как резко нарастить собственные бюджетные взносы — а это поистине устрашающая перспектива во времена серьёзных экономических потрясений и роста антиевросоюзных настроений среди электората.

Однако, продолжает автор статьи, фатальнее всего то, что членство Украины изменит традиционную расстановку сил в ЕС, где с момента основания заправляют Германия и Франция. Украина станет пятой страной союза по численности населения и получит огромную власть по системе квалифицированного большинства, которая учитывает как голоса государств, так и численность их населения.

Внутри ЕС уже наметились трения между западными и восточными странами, не в последнюю очередь по социальным вопросам: бывшие страны советского блока консервативнее в культурном отношении и сопротивляются ширящемуся западному либерализму. Присоединение ещё одного мощного восточноевропейского члена наверняка насторожит Берлин, Париж и Брюссель — там опасаются, что Украина объединится с Польшей и другими странами и пошатнёт сложившийся порядок.

Однако реальность такова, что ни одно из этих фундаментальных противоречий не может быть разрешено без серьёзной реформы бюджета ЕС и процесса принятия решений — а это подразумевает отмену национальных вето по ключевым вопросам, таким как безопасность, внешняя политика и социальные реформы. Поправки к существующим договорам в принципе даются ЕС чрезвычайно тяжело. А учитывая, что нынешние члены рискуют лишиться как экономических выгод, так и национального суверенитета, то далекоидущие изменения, необходимые для принятия Украины, явно затянутся на много лет — если вообще допустить их достижимость.

Однако, заключает автор издания, по-видимому, есть ещё одна, не менее корыстная причина, почему ЕС подпитывает ложные надежды Киева на членство. Возможно, расчёт в том, что этот «пряник» вынудит Украину пойти на территориальные уступки России по той же схеме, что предложил глава администрации генсека НАТО, допустивший недавно членство в альянсе в обмен на мирное соглашение с Путиным.

«ЕС окажет народу Украины величайшую услугу, если даст ему осознать тщетность надежды на членство в отдалённом будущем и прямо сейчас даст понять Путину, что намерен поддерживать Украину до тех пор, пока та не прогонит его войска со всей своей территории, а для этого предоставит Киеву все необходимые финансы и вооружение. Но до сих пор на этом фронте Европа сильно отстаёт», — подводит итог автор статьи.