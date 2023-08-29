Die Welt: в Брюсселе подумывают об отправке на Украину европейских солдат после окончания конфликта

Европа собирается отправить своих солдат на Украину после окончания боевых действий, сообщает Die Welt. Об этом заявил глава военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер. По его словам, военнослужащие будут помогать в разминировании страны, укреплении её обороны, а также обучении местных солдат. Евросоюз уже сейчас активно тренирует украинцев на своей территории, и это программа может быт продлена, расширена и перенесена на украинскую землю, пояснил Бригер.

В Брюсселе допустили возможность отправки на Украину европейских солдат после окончания боевых действий, сообщает Die Welt. Такое предложение выдвинул глава военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер. По его словам, Киеву необходима помощь в разминировании страны, обучении военнослужащих и укреплении своей обороны. Этим европейцы и будут заниматься.

С ноября прошлого года Евросоюз уже ведёт подготовку украинских солдат в рамках миссии по предоставлению Киеву военной помощь EUMAM (European Union Military Assistance Mission for Ukraine). Её срок составит два года, но она может быть продлена и расширена с переносом тренировочных центров на территорию Украины, пояснил Бригер: «В этом году мы достигнем нашей цели по обучению 30 000 украинских солдат. Это в два раза больше, чем планировалось изначально. Качество обучения удовлетворительное».

Он пояснил, что военнослужащие проходят как базовое обучение, так и технически сложные курсы. В организации всего этого помогают 17 европейских стран. Главную функцию выполняют Германия и Польша. Бундесвер учит украинцев управлять системами ПВО Patriot, самоходными артиллерийскими установками PzH 2000, БМП Marder и танками Leopard 1 и Leopard 2. В некоторых случаях они тренируются на вооружении, которое потом и увозят с собой на родине. При этом образовательная программа включает в себя не только обслуживание, ремонт и эксплуатацию боевых систем, но и их тактическое применение.

Однако необходимую помощь Запад оказывает недостаточно быстро, продолжает Die Welt. Есть мнение, что это одна из причин, по которой нынешнее контрнаступление Киева не дало желаемых результатов. Российские войска смогли отлично окопаться, окружив себя минными полями, окопами, колючей проволокой и так называемыми «зубьями дракона», квадратно-пирамидальными укреплениями из железобетона. В тоже время они постоянно обстреливают украинских военных из бункеров и врытых в землю танков, а также беспилотников и вертолётов.

На данный момент в рамках своего начатого в июне контрнаступления украинцы смогли отвоевать только 0,2% занятых Россией территорий, то есть 250 км². Это соответствует величине немецкого города Франкфурт-на-Майне. Кремль продолжает контролировать 17% украинских земель.