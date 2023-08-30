Die Welt: наступают непростые времена — Европе грозит политический раскол

В европейской политике заканчиваются летние каникулы и наступает непростая пора, пишет Die Welt. До выборов в Европарламенте осталось 10 месяцев, и все пытаются заработать очки на различных темах. Миграция, энергетический поворот, долги, популярность правых партий и Украина — проблем большое количество, и у некоторых из них есть потенциал спровоцировать в ЕС серьёзный политический кризис.

Скоро у европейских политиков заканчиваются летние каникулы, сообщает Die Welt. И предстоящие месяцы будут непростыми. До выборов в Европарламент осталось 10 месяцев, и все пытаются заработать очки в преддверии голосований. При этом есть ряд самых важных тем, которые неизбежно станут предметом для серьёзных споров и дискуссий.

Первая тема — это миграция, продолжает немецкое издание. В начале июня министры внутренних дел стран — членов ЕС согласовали основные положения новой европейской миграционной политик. Теперь же евродепутаты хотят к началу 2024 года найти окончательные компромиссные решения. И переговоры будут жёсткими. Многие члены Европарламента критикуют новые процедуры по быстрой депортации беженцев, у которых нет перспектив на получение убежища. В частности, они недовольны похожими на тюрьмы миграционными центрами, в которых предлагается держать людей до принятия решения о предоставлении им статуса беженца.

Берлин также настаивает на том, чтобы женщины и дети были исключены из этой программы. Большие споры вызовут и размеры обязательных квот по распределению беженцев, а также величина штрафа за отказ принимать у себя мигрантов. В целом у этой темы очень высокий потенциал привести к серьёзному политическому кризису в Европе.

Вторая тема — энергетический поворот, пишет Die Welt. Уже через несколько недель в силу должен вступить один из важнейших европейских климатических законов, и заработает так называемый Механизм пограничной углеродной корректировки (СВАМ). Речь идёт о своего рода пошлине на углекислый газ. Если в будущем европейская компания захочет импортировать в ЕС товары из страны с очень низкими стандартами в области контроля за эмиссией, то придётся платить дополнительный налог. Пошлины на CO2 сильно ударят по европейской промышленности и раздуют бюрократический аппарат. Польша выступает против такой меры, а экономисты предостерегают о возможных торговых войнах с остальным миром. Ведь другие страны могут воспринять СВАМ как протекционистскую меру и в свою очередь ввести импортные ограничения. У этой темы средний конфликтный потенциал, отмечает издание.

Третья тема — долги. В ближайшие месяцы ЕС собирается провести реформы в сфере урегулирования долговых обязательств. Мнения по этому поводу сильно расходятся. Франция, Италия, Бельгия, Испания и Еврокомиссия считают, что у каждой страны должен быть свой индивидуальный план погашения долгов. Другая же группа государств под руководством Германии выступает за единый общеевропейский подход. «Решающий поединок» между ними состоится осенью этого года.

Другая важная подтема — это бюджет. На фоне боевых действий на Украине и высокой инфляции бюджет ЕС, согласованный на период с 2021-го по 2027 год, находится на пределе. В связи с этим Еврокомиссия требует его повышения на €66 млрд. Многие страны — члены союза выступают против этого. Их достало, что им постоянно приходится отправлять в Брюссель всё больше денег. Конфликтный потенциал здесь высокий.

Четвёртая тема — рост популярности правоконсервативных и правопопулистских партий, продолжает издание. Эти политические объединения всё чаще оказываются в правительствах государств ЕС, а в Венгрии, Польше, Чехии и Италии они представлены даже на самом высоком уровне премьер-министров. Несмотря на присутствие правых в Европейском совете там удаётся вести прагматичную работу, а вот в Европарламенте ситуация выглядит совершенно по-другому. Чем сильнее правые укрепляют там свои позиции, тем глубже политический раскол. Консерваторы, социал-демократы, либералы и зелёные отказываются с ними сотрудничать. Это превратилось уже в некое подобие культурной войны. Конфликтный потенциал у этой проблемы очень высокий.

Ну и последняя тема — это Украина. Пока что ЕС продемонстрировал удивительную сплочённость в вопросе поддержки Киева, а ведь речь идёт о миллиардах финансовой помощи и экономических потерях из-за антироссийских санкций. Но чем дольше боевые действия будут длиться, тем более шаткой будет становиться эта поддержка. У 27 стран — членов союза очень разные взгляды на то, когда Россия и Украина должны начать переговоры и насколько глубокой должна быть евроинтеграция Украины на данный момент. Не исключены и споры по поводу размеров финансовой помощи, но конфликтный потенциал у этой темы не большой, а скорее средний, заключает Die Welt.