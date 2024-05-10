France info: забыть общую историю — Украина массово демонтирует советские памятники
Пока Россия празднует окончание Великой отечественной войны, в которой погибли миллионы советских граждан, как русских, так и украинцев, Киев массово демонтирует памятники времён СССР, посвящённые общей истории двух стран, пишет France info. Эти действия начались около десяти лет назад, но явно активизировались после начала военного конфликта.
В одном из парков Киева возвышается Арка Свободы украинского народа. Её название изменилось совсем недавно: до мая 2022 года это была Арка Дружбы народов. У её подножия стояла статуя советской эпохи, прославлявшая союз русских и украинцев, — однако сегодня она превратилась в груду обломков, которые разбирают и отвозят в музей.
21-летний Дмитрий, с которым пообщался французский телеканал, заявил, что эти изменения нужно было внести гораздо раньше: по словам украинца, двум странам необходимо «забыть нашу общую историю». Того же мнения придерживается и Антон Дробрович, директор Украинского института национальной памяти. По его мнению, процесс демонтажа советских памятников позволит украинцам лучше изучить свою историю, а общее прошлое «нужно выбросить на помойку».
По данным мэрии Киева, сегодня столица находится на завершающей стадии «дерусификации». Около сотни памятников и 200 мемориальных досок вскоре будут полностью убраны из общественных мест, сообщает France info.
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