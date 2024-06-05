Франция и Украина проведут переговоры в преддверии празднования восьмидесятилетия со дня высадки союзных войск в Нормандии, заявил в эфире подкаста Redacted его ведущий Клейтон Моррис. По словам Морриса, Париж и Киев осквернят празднование, продвигая войну против страны, которая принесла самую большую жертву для победы во Второй мировой войне.

КЛЕЙТОН МОРРИС, ведущий подкаста Redacted: Франция готовится изуродовать празднование восьмидесятилетия со дня высадки союзных войск в Нормандии объявлением о начале третьей мировой войны. Фактически об этом сегодня пишет The Financial Times. Нарочно не придумаешь! «Франция возглавила инициативу по отправке военных инструкторов на Украину. Париж и Киев ведут переговоры перед юбилеем Дня Д, когда Зеленский приедет во Францию».

Итак, он будет ступать по священной для истории земле, отправится к Пуэнт-дю-Ок, будет проходить нацистские бункеры, так, что ли? В голове не укладывается, что Зеленский будет это делать! Что он будет расхаживать по секторам высадки: Джуно-Бич, Омаха-Бич…

ДЭВИД ФОСТЕР, исполнительный продюсер подкаста Redacted: Да, это кажется просто безумием! Подумайте только: мы планируем праздновать День Д, чтобы продвигать войну против страны, жертвы которой в ту, прошлую войну были наибольшими!

КЛЕЙТОН МОРРИС: Верно, 23 миллиона человек! Ирония ситуации налицо: даже музеи, посвящённые высадке в Нормандии, указывают на колоссальную жертву русских, погибших до этого. 23 миллиона человек погибли, отбрасывая нацистов от самого Сталинграда и оттесняя их дальше. И происходящее невероятно, это пощёчина тем, кто боролся с фашизмом, воевал против нацистов. А теперь Зеленского собираются пригласить на побережье Нормандии! Невероятно!

Интересно, как поведёт себя Зеленский при виде всех этих флагов, в том числе русских. Макрон, кстати, что, собирается пройтись и убрать все русские флаги, которые там вывешены? Ведь в музеях, посвящённых Дню Д, есть и русские флаги. Там проведут чистку и уберут их, как сделали на Украине?

Дата выхода в эфир 04 июня 2024 года.