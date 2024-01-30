The New Atlas: Запад уверен в превосходстве над Россией, как немцы во Второй мировой — и так же проиграет

Коллективный Запад сегодня совершает ту же ошибку в отношении России, что и нацистская Германия во времена Второй мировой войны, считает автор YouTube-канала The New Atlas и бывший морпех США Брайан Берлетик. Как напоминает эксперт, немцы в конце войны уже отчётливо видели, что Советская армия превосходит их, однако верили, что некое общее превосходство над русскими поможет им выиграть войну. Сегодняшние западные державы находятся в плену похожего заблуждения, отмечает Берлетик.

Итак, Запад переживает стадию отрицания. Он не хочет признавать, что Россия попросту превзошла его почти во всех отношениях, касающихся широкомасштабного военного конфликта. А теперь они смотрят на то, что делает Россия, и думают: «Ну, наверное, мы тоже так сможем. А потом используем это, чтобы догнать Россию».

И… не люблю такое говорить, но именно так вела себя нацистская Германия под конец Второй мировой войны. Они были настолько уверены в своём превосходстве над «славянскими недолюдьми», что подсчитывали достоинства и недостатки немецкой армии по сравнению с русской. Они говорили: вот, смотрите, русских больше, у них всего больше, их промышленная база шире, у них есть доступ к гораздо большему количеству ресурсов, но мы будем играть на нашем превосходстве. Мы добавим это в колонку наших плюсов, и это всё каким-то образом выгорит в нашу пользу.

По мере развития конфликта они поняли, что превосходства у них нет, что любой немец таков же, как любой русский, и в конечном счёте они выяснили, что эта сложная высокотехнологичная техника, которую они используют, показывает себя немногим лучше, чем советская техника. И в самом конце войны они попытались взять на вооружение массовое производство дешёвых, упрощённых, стандартизированных систем вооружений, но было уже слишком поздно.

Если посмотреть на две колонки: «Запад» против «России»… Запад смотрит на них и видит, что у России, вероятно, больше мощностей военного производства, больше людей, больше танков, больше самолётов, больше ракет, но они добавляют в свою колонку пункт о том, что Запад будет играть на своём превосходстве, и одно это может покрыть все преимущества России. Так же думала и нацистская Германия. Это был огромный просчёт. Запад сегодня находится в таком же заблуждении. И сейчас они пытаются зацепиться, брать на вооружение те же самые системы, которые использует Россия и которые, по их мнению, были хуже их собственных. Но будет слишком поздно.

Дата выхода в эфир 28 января 2024 года.